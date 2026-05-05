México

Quiénes son las personas que no deberían comer limón

Especialistas advierten que la acidez y ciertos compuestos del fruto pueden desencadenar desde migrañas hasta complicaciones digestivas en sectores vulnerables

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Primer plano de dos mitades de limón amarillo brillante sobre una tabla de madera clara. Se aprecian las secciones de pulpa jugosa y varias semillas
Quienes viven con padecimientos gástricos, alergias o problemas renales podrían experimentar molestias si incluyen este cítrico en su dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de limón forma parte de la dieta cotidiana en México, tanto en bebidas como en platillos tradicionales. Sin embargo, existen personas para quienes ingerir esta fruta representa un riesgo para la salud.

Diversos especialistas advierten que ciertas condiciones médicas pueden agravarse ante la acidez y los compuestos químicos presentes en el limón.

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Identificar a los grupos vulnerables es clave para evitar complicaciones y promover un consumo responsable.

Saber identificar si tienes condiciones médicas de riesgo y seguir algunos cuidados te permitirá aprovechar los beneficios del limón sin sufrir efectos negativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Saber identificar si tienes condiciones médicas de riesgo y seguir algunos cuidados te permitirá aprovechar los beneficios del limón sin sufrir efectos negativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son las personas que no pueden comer limón

Las personas que no pueden o deben evitar comer limón suelen tener alguna condición médica que se agrava con la acidez de esta fruta, según información que brinda MedlinePlus.

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Los datos y fuentes médicas señalan que los siguientes son los grupos de personas que deben evitar su consumo:

  • Personas con gastritis crónica, úlceras gástricas, colitis o síndrome de intestino irritable. La alta acidez del limón puede irritar la mucosa gástrica y aumentar el dolor o la inflamación.
  • Quienes sufren reflujo gastroesofágico, ya que el ácido cítrico puede empeorar la sensación de acidez y causar molestias en el esófago.
  • Personas con sensibilidad dental, caries o desgaste en el esmalte de los dientes. El ácido del limón puede aumentar la sensibilidad y favorecer el daño dental.
  • Pacientes con insuficiencia renal o cálculos renales de tipo oxálico, ya que el limón contiene oxalatos que pueden favorecer la formación de piedras en el riñón si se consume en exceso.
  • Personas con alergia a los cítricos, quienes pueden presentar síntomas como picazón, hinchazón o problemas respiratorios.
  • Personas sensibles a la tiramina (sustancia presente en cítricos), que puede desencadenar migrañas o dolores de cabeza en individuos predispuestos.
  • Quienes toman medicamentos fotosensibles, ya que el contacto del jugo de limón con la piel y la exposición al sol puede causar manchas o quemaduras.
  • Niños menores de cuatro años y mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de consumir limón en grandes cantidades.
Primer plano de una boca abierta con dientes blancos y rectos y encías rosadas; los labios están ligeramente separados mostrando una sonrisa.
En todos los casos, la recomendación es consultar a un especialista en salud antes de incluir el limón en la dieta si se tiene alguna de estas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comer limón sin tener efectos adversos

Aquí tienes algunos consejos para consumir limón y reducir el riesgo de efectos adversos:

  1. Modera la cantidad El exceso de limón puede irritar la mucosa gástrica y causar acidez, sobre todo en personas con gastritis o reflujo. Una o dos piezas al día suelen ser seguras para la mayoría.
  2. No lo consumas solo en ayunas Tomar jugo de limón puro en ayunas puede aumentar la irritación estomacal. Es mejor diluirlo en agua o acompañarlo con alimentos.
  3. Cuida tus dientes El ácido cítrico desgasta el esmalte dental. Bebe agua natural después de consumir limón y espera al menos 30 minutos antes de cepillarte los dientes.
  4. Evita el contacto prolongado con la piel El jugo de limón en la piel puede causar manchas si te expones al sol, una reacción llamada fitofotodermatitis. Lava bien las manos y la zona que haya tenido contacto antes de salir.
  5. Consulta si tienes condiciones médicas Personas con úlceras, gastritis, insuficiencia renal o alergia a los cítricos deben consultar a su médico antes de aumentar el consumo de limón.
  6. Prefiere limón fresco El jugo recién exprimido conserva mejor sus nutrientes y reduce el riesgo de contaminación.
  7. No sustituyas tratamientos médicos El limón no cura enfermedades ni reemplaza tratamientos médicos. Es un complemento, no una solución milagrosa.

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