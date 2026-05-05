Astros vs Dodgers: a qué hora y dónde ver en México a Shohei Ohtani

El actual campeón de las grandes ligas visita el pasto de los Astros en su segundo juego de la serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rivalidad entre los Los Angeles Dodgers y los Houston Astros continúa escribiendo capítulos dorados en la historia de las Grandes Ligas. Este martes 5 de mayo, el diamante del Daikin Park (anteriormente conocido como Minute Maid Park) vuelve a encenderse para recibir a dos de las franquicias más poderosas de la MLB.

El ingrediente principal de esta serie interliga no es solo la cuenta pendiente que ambas escuadras arrastran desde la Serie Mundial de 2017, sino la presencia de la superestrella mundial, Shohei Ohtani, quien sigue desafiando las leyes de la física y las estadísticas en su paso con la novena californiana.

PUBLICIDAD

El japonés se perfila para ser uno de los mejores beisbolistas de la campaña. (Credit: Troy Taormina-Imagn Images)

Un inicio de serie dominante para Los Ángeles

El primer juego de esta esperada serie de 2026, celebrado el lunes 4 de mayo, dejó claro que los Dodgers pasan por un momento de gracia. Con una ofensiva explosiva y un pitcheo sólido, el equipo de Los Ángeles se impuso con un marcador contundente de 8-3 sobre los Astros en su propia casa.

A pesar de que Houston intentó responder ante su público en Texas, la profundidad del lineup de los Dodgers fue demasiado. En este encuentro inaugural, Shohei Ohtani contribuyó con una carrera impulsada y se mantuvo como una amenaza constante en las bases, mientras que el cuerpo de relevistas de los Dodgers maniató a los bates de José Altuve y Yordan Álvarez en los momentos críticos del juego.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Dave Roberts se llevaron el primero de los encuentros de esta temporada. (Credit: Troy Taormina-Imagn Images)

Astros vs Dodgers: ¿A qué hora y dónde ver en México?

Para los aficionados en México que no quieren perderse el segundo enfrentamiento de esta trilogía y ver en acción al fenómeno japonés, aquí están los detalles de transmisión para hoy, martes 5 de mayo de 2026:

Horario: El playball está programado para las 18:10 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Daikin Park, Houston, Texas.

Canales de TV: La señal en México suele estar disponible a través de ESPN y Fox Sports (sujeto a disponibilidad local).

Streaming: La opción más confiable es MLB.TV, la plataforma oficial de las Grandes Ligas. Asimismo, el juego de este martes se encuentra disponible a través de Disney+ y algunas transmisiones especiales en Prime Video.

Kyle Tucker registró un buen inicio de campaña siendo uno de los refuerzos más redituables en el 2026. (Credit: Troy Taormina-Imagn Images)

El récord actual de Shohei Ohtani en 2026

A inicios de mayo de 2026, Shohei Ohtani se mantiene como el principal candidato al MVP una vez más. Tras el primer juego contra los Astros, el “Showtime” ostenta un promedio de bateo de .283 en lo que va de la temporada.

PUBLICIDAD

En el departamento de poder, Ohtani ya suma 12 cuadrangulares y 29 carreras producidas en apenas poco más de un mes de competición. Pero su valor no se queda solo en la caja de bateo; su versatilidad sigue siendo su mayor arma, manteniendo un OPS superior a .980, lo que lo posiciona como el jugador más peligroso de todo el sistema de la MLB. Para los Astros, contenerlo hoy será la única vía para intentar nivelar la serie en casa.