Sheinbaum pidió que FGR se encarge de solicitar extradición de contralmirante detenido en Argentina, señala acuerdo de colaboración

Sheinbaum recordó que hay un marco de colaboración de justicia entre México y Argentina. | Presidencia / X- Javier Milei

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) sea quien se encarge del proceso para solicitar la extradición de Fernando ‘N’, contralmirante de la Secretaría de la Marina, que fue detenido en Argentina y es acusado de liderar una estructura dedicada a actividades de huachicol fiscal.

Al ser cuestionada sobre si considera que la detención del contraalmirante podría ser usado en en contra del gobierno de México, la mandataria afirmó que desconoce sobre esa posibilidad.

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Sin embargo, insistió en que la Fiscalía General es quien debe determinar si solicitará la extradición o deportación, destacando que el contralmirante ingresó al país sudamericano con un pasaporte falso.

“Bueno, no sé, ya que vea la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía es quien lleva el caso y ya lo que se está pidiendo es la deportación porque entró con pasaporte falso o la extradición en todo caso. (...) Ya la Fiscalía tendría que determinarlo", dijo en Palacio Nacional.

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Asimismo, aclaró que hasta el momento se desconce sobre si se trataría de un proceso de extradición o de deportación.

“No lo informaron en el gabinete de seguridad, pero con gusto preguntamos a la Fiscalía o a Relaciones Exteriores cómo va este caso”, agregó.

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Sheinbaum Pardo dijo que espera que la detención no se convierta en un tema político entre ambos gobiernos.

Ante la pregunta sobre si le enviaría un mensaje al gobierno argentino, la presidenta recalcó que Fernando ‘N’ “es una persona que está siendo investigada y que tiene una orden de aprehensión”.

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En este sentido, recordó que hay un acuerdo de colaboración “de justicia y seguridad” entre Argentina y México.

¿Cómo fue la detención del contralmirante mexicano en Buenos Aires?

El contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.

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La captura se realizó tras meses de coordinación entre autoridades de México, Argentina y Estados Unidos, luego de que Farías Laguna no acudió a una audiencia de imputación en México y era buscado con ficha roja de Interpol.

Antes de su detención, el exfuncionario mexicano viajó de México a Florida y posteriormente a Argentina. Fue asegurado en la capital argentina con documentos falsos, incluyendo un pasaporte apócrifo de Guatemala.

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La detención ocurrió entre las calles Guatemala y Juan B. Justo, en el barrio de Palermo.

Las autoridades lo identifican como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, acusado también de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio contra funcionarios mexicanos.

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La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, señaló que Farías Laguna era una pieza clave en una red criminal que traficaba combustible de Estados Unidos a México, simulando que se trataba de aceites y aditivos.

Su defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta, afirma que ni la familia ni los abogados han recibido notificación oficial sobre la detención. La Secretaría de Marina publicó que la ley se aplica para todos, confirmando la captura del contralmirante.

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