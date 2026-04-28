México

Sheinbaum afirma que desconoce sobre retiro de visa al gobernador Rocha Moya

La presidenta afirmó no tener conocimiento de la visa revocada, mientras Estados Unidos prepara posibles cargos formales contra funcionarios mexicanos

Guardar
El gobierno federal evitó confirmar si la cancelación del permiso estadounidense para Rubén Rocha Moya está relacionada con las advertencias del embajador Johnson sobre corrupción, a pesar de las revelaciones del Los Angeles Times. (Infobae-Itzallana)
El gobierno federal evitó confirmar si la cancelación del permiso estadounidense para Rubén Rocha Moya está relacionada con las advertencias del embajador Johnson sobre corrupción, a pesar de las revelaciones del Los Angeles Times. (Infobae-Itzallana)

Este martes, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a manos del gobierno estadounidense. Su respuesta fue escueta: “No tengo conocimiento.”

Ante la pregunta de si el retiro del documento estaría vinculado a las declaraciones recientes del embajador Ronald Johnson, la mandataria reiteró la misma postura: “No tenemos conocimiento.”

PUBLICIDAD

Lo que reveló el <i>Los Angeles Times</i>

La pregunta no llegó en el vacío. El periodista de investigación Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times, reveló que Estados Unidos revocó en 2025 la visa de Rocha Moya —dato que hasta entonces no había trascendido públicamente.

La información surgió en el contexto de una visita del embajador Johnson a Los Mochis, donde participó en la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, una inversión de alrededor de mil millones de dólares. Lo que parecía una ceremonia de rutina terminó siendo una advertencia directa: Johnson señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y adelantó que pronto podrían verse “medidas significativas” en la materia.

PUBLICIDAD

Para Fisher, el escenario no fue casual: “Lo hizo justo en Sinaloa, donde está el gobernador Rubén Rocha Moya.” El periodista destacó que el tono del diplomático resultó inusualmente directo para un embajador que además acaba de iniciar su gestión en México.

Una investigación periodística reveló que las autoridades migratorias estadounidenses retiraron el permiso de ingreso al titular del ejecutivo estatal, en un contexto de crecientes presiones diplomáticas contra la corrupción en el país vecino del norte. (Infobae-Itzallana)
Una investigación periodística reveló que las autoridades migratorias estadounidenses retiraron el permiso de ingreso al titular del ejecutivo estatal, en un contexto de crecientes presiones diplomáticas contra la corrupción en el país vecino del norte. (Infobae-Itzallana)

¿Cargos formales como siguiente paso?

Según fuentes consultadas por Fisher, la campaña anticorrupción de la administración Trump podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir cargos formales ante tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, sin descartar a integrantes del partido gobernante.

El periodista fue cauteloso en precisar que sus fuentes no le proporcionaron nombres ni fechas concretas, pero subrayó que le transmitieron que “esto sí va muy en serio” y que podría tener “un impacto muy importante”.

Rocha Moya se suma así a una lista que, según el mismo diario, incluye a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco cuentan actualmente con visa para ingresar a territorio estadounidense.

Imagen BOAX7RNVB5FSRGXH4VG4G6QGWY

El mapa se amplía

La revocación de la visa de Rocha Moya no es un dato aislado: forma parte de una presión sistemática y creciente desde Washington sobre funcionarios mexicanos con presuntos vínculos al crimen organizado. Que la presidenta afirme desconocerlo —siendo un dato publicado por uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos— es, en sí mismo, parte de la historia.

Temas Relacionados

Rocha MoyaEstados UnidosPolítica MexicanavisaSinaloaDonald Trumpmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

El emotivo mensaje con el que Ricardo Perez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

La pareja ha estado en el ojo público recientemente

El emotivo mensaje con el que Ricardo Perez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

IMSS-Bienestar inicia entrega de 37 millones de medicamentos tras queja por desabasto y fallas en el servicio en clínica de Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a resolver la escasez de medicamentos a través de las Rutas de la Salud tras acudir personalmente a la zona afectada

IMSS-Bienestar inicia entrega de 37 millones de medicamentos tras queja por desabasto y fallas en el servicio en clínica de Hidalgo

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha CONFIRMADA en la que los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

El programa realizó una convocatoria este mes para que más aprendices se incorporen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha CONFIRMADA en la que los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

Gobierno de Sheinbaum aún espera recomendaciones para reanudar operación del Tren Interoceánico

La mandataria indicó que el sistema continúa funcionando para transporte de carga, pero el servicio general solo se restablecerá cuando la agencia internacional entregue un informe final

Gobierno de Sheinbaum aún espera recomendaciones para reanudar operación del Tren Interoceánico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

Caída de El Jardinero afectaría comunicación entre el CJNG y Los Chapitos, asegura experto

Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

¿Juan Gabriel vive? Periodista comparte conversaciones y una prueba de vida clave que desafía la versión oficial

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

DEPORTES

Así le fue a Pumas la última vez que fue superlíder de la Liga MX

Así le fue a Pumas la última vez que fue superlíder de la Liga MX

FC Juárez vs América Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Monoplaza de Checo Pérez estrenará nuevo diseño para el Gran Premio de Miami 2026

Monterrey hace oficial la salida del español Sergio Canales tras fracaso en el Clausura 2026

“¿Es neta el Memote Martínez?”: usuarios revientan con memes tras convocatoria del jugador de Pumas al Mundial 2026