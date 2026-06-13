Lluvias intensas afectarán a más de 20 estados de México: alertan por inundaciones y granizo

Se esperan lluvias en varias entidades del país durante el fin de semana (Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que una amplia zona de inestabilidad atmosférica mantendrá condiciones para lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas y a lo largo del sábado, por lo que llamó a la población a extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la madrugada del sábado se registrarán lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Las precipitaciones más significativas se concentrarán en zonas del centro, occidente y sureste del país, donde las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas de gran intensidad acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Estados con lluvias muy fuertes y fuertes

Huracán "Norma" provoca alerta azul en el sur de Sonora (@conagua_clima)

Además de las lluvias intensas, se esperan precipitaciones muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

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Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, para Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, mientras que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes registrarán intervalos de chubascos.

Las autoridades meteorológicas señalaron que estas condiciones podrían provocar encharcamientos severos en zonas urbanas, así como reducción de visibilidad en carreteras y posibles afectaciones a la infraestructura urbana.

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Sistema de baja presión favorece el temporal lluvioso

Clima Conagua Lluvias (@conagua_clima/X)

Conagua explicó que las lluvias serán ocasionadas por una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el suroeste del Golfo de México.

A ello se suma la presencia de un canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana, además del ingreso constante de humedad procedente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

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La combinación de estos fenómenos está generando un ambiente altamente inestable que favorecerá tormentas de gran intensidad en diversas regiones del país durante las próximas horas.

Persistirán las lluvias durante el sábado

Para el transcurso del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las precipitaciones intensas en entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco y Chiapas.

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Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

En tanto, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes, mientras que Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán tendrán intervalos de chubascos.

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Autoridades llaman a tomar precauciones

Un hombre camina con un paraguas rojo bajo una lluvia intensa, cruzando una calle mojada mientras varios vehículos esperan el paso, reflejando el impacto del temporal en el tránsito urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, Protección Civil y Conagua recomendaron a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar cruzar corrientes de agua, calles inundadas o zonas con riesgo de deslaves.

También exhortaron a los habitantes de áreas vulnerables a revisar sistemas de drenaje, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse atentos a posibles avisos de emergencia.

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Las autoridades recordaron que las lluvias intensas pueden ocasionar incremento en los niveles de ríos y presas, inundaciones repentinas, derrumbes en zonas montañosas y afectaciones en vialidades, por lo que es fundamental seguir las recomendaciones de prevención durante este episodio de mal tiempo que impactará a buena parte del país.