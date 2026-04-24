“Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre”: cómo nació la popular frase de los Potros de Hierro

(Ilustración: Jesús Aviles)

El anuncio del regreso de Atlante a la Liga MX no solo provocó entusiasmo por su vuelta a la élite, también reactivó uno de los símbolos más representativos de su identidad: la frase “Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre”, un grito que ha acompañado a generaciones de aficionados azulgranas.

Tras confirmarse que el club volverá al máximo circuito para el torneo Apertura 2026, el cántico resurgió con fuerza en redes sociales y entre seguidores, quienes lo retomaron como una forma de celebrar el regreso de una institución histórica. La consigna, nacida en las tribunas, refleja el carácter popular del equipo y su estrecha relación con la afición.

Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)

Aunque no existe un registro preciso sobre su origen, este grito comenzó a popularizarse entre seguidores del Atlante durante años en los que el club buscaba reafirmar su lugar dentro del futbol mexicano. Su tono desafiante y directo convirtió la frase en una declaración de orgullo frente a otros equipos, especialmente en escenarios de alta rivalidad.

El apodo de “Equipo del Pueblo” no es casualidad. Atlante ha sido históricamente identificado con sectores populares, lo que permitió que expresiones como esta se arraigaran profundamente. La frase no solo es un canto de apoyo, sino también una forma de reivindicar la historia del club, que ha atravesado distintas etapas, desde campeonatos hasta momentos complicados como el descenso.

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Durante su paso por categorías inferiores, el grito no desapareció. Por el contrario, se mantuvo como una muestra de lealtad inquebrantable. Ahora, con el regreso a Primera División, cobra un nuevo significado, ya que simboliza resistencia y continuidad.

El retorno del Atlante también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan esta parte de su cultura. En cada partido, la frase vuelve a escucharse como un recordatorio de que el club mantiene una identidad propia dentro del futbol nacional.

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Más allá del tono provocador, el cántico resume el sentimiento de pertenencia de miles de aficionados. En el contexto actual, su reaparición acompaña un momento histórico para la institución, que busca recuperar protagonismo en la Liga MX.

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Con el inicio del Apertura 2026 en el horizonte, todo apunta a que esta frase seguirá resonando en los estadios, reforzando el vínculo entre el Atlante y su gente, justo en una etapa que marca su regreso a los reflectores.

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