Sheinbaum advierte que todos los gobernadores deben pedir permiso para colaboraciones extranjeras: “La soberanía no se negocia

La presidenta de México dijo que todos los funcionarios estatales y locales tienen el deber de informar y pedir permiso para cualquier colaboración con un gobierno extranjero Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que ningún operativo extranjero puede actuar en México fuera del marco legal y exige que gobiernos estatales respeten la soberanía nacional, luego de la controversia por los agentes de la CIA que resultaron muertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum remarca que la colaboración con gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, requiere apego estricto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, luego del operativo en Chihuahua en el que murieron agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) y donde, señala, las autoridades estatales actuaron sin solicitar los permisos federales correspondientes. La mandataria sostiene que defender la soberanía nacional es responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los gobernadores y presidentes municipales, sin excepción partidista.

Tras el operativo en Chihuahua, Sheinbaum subraya que no se puede negociar la soberanía mexicana. La presidenta enfatiza que cualquier acción de fuerzas extranjeras en México debe contar con la autorización expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estar coordinada con el gabinete de seguridad federal.

“El tema central es la presencia de **agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. En eso todos deberíamos ser muy firmes. Hay algo que no se negocia: eso es la soberanía y los principios”, afirma Sheinbaum.

La versión presentada por el comunicador señala que, previo al accidente que terminó con la vida de dos estadounidenses, existía presencia confirmada de agentes que habían coordinado acciones con autoridades estatales y federales en la región. Foto: Facebook Fiscalía de Chihuahua

Sheinbaum sostiene que ninguna autoridad puede saltarse la cadena de mando federal

La presidenta insiste en que el trabajo conjunto con entidades federativas no depende del partido que gobierna cada estado o municipio. Indica que su administración se coordina con todas las entidades, ya sean del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano u otras fuerzas políticas, porque la prioridad debe ser garantizar la seguridad a nivel nacional. “Nos coordinamos con todas las entidades de todos los municipios de todos los estados, independientemente del partido político del que provengan”, recalca.

En materia de combate al narcotráfico, Sheinbaum indica que durante su gestión se han desmantelado 2.500 narcolaboratorios, reflejo —señala—del avance en inteligencia y trabajo policial coordinado, tanto con estados como con instancias internacionales, siempre dentro de la legalidad mexicana.

La presidenta defiende que la colaboración internacional se rija por la ley

Sheinbaum advierte que no todos los funcionarios en el pasado defendieron la soberanía con firmeza. “Hay quienes no lo creen, como Calderón, que no creía y dejaba operar a agentes extranjeros en tierra. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sí colaboramos, pero en el marco del respeto a la soberanía y los cuatro ejes de colaboración que hemos establecido con cualquier gobierno extranjero, particularmente con Estados Unidos”, puntualiza la presidenta.

Insiste en que toda colaboración internacional debe garantizar que autoridades extranjeras cuenten con permisos otorgados por la Relaciones Exteriores y que se informe y coordine cada acción con el gabinete de seguridad federal. “Tan sencillo como eso”, sentencia.

Sheinbaum señala que existen actores políticos que piden la intervención directa de Estados Unidos en asuntos internos de México. Considera que ese tipo de peticiones contravienen la Constitución. “Aunque no estén de acuerdo, tienen que cumplirlo. Eso se llama estado de derecho”, subraya.

La jefa del Ejecutivo resalta el carácter obligatorio del apego a la ley para cualquier gobierno extranjero: “Un gobierno extranjero tiene que cumplir la ley sí o sí porque la ciudadanía no se negocia, es parte de nuestra historia. Que colaboramos con Estados Unidos, claro que sí; que hay colaboración, sí la hay. Está en la Constitución”.

De acuerdo con Sheinbaum, la defensa de la soberanía nacional corresponde también a las autoridades estatales y municipales, así como a todos los ciudadanos. Recuerda que este principio está consagrado en el artículo 39 de la Constitución y proviene de documentos fundacionales como los Sentimientos de la Nación.

La presidenta aclaró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dará información a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por agentes de la CIA muertos.

Puntos clave:

La presidenta Claudia Sheinbaum exige que ningún estado permita operativos de agencias extranjeras sin cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Durante su gestión, las autoridades federales han desmantelado 2 mil 500 narcolaboratorios , señala la mandataria.

Sheinbaum defiende la soberanía nacional como un principio no negociable, vinculado al artículo 39 de la Constitución y a la historia fundacional de México.