Este podría ser el primer rival del Atlante en su regreso a la Liga MX: se jugaría en el Estadio Azteca

Con el Atlante ya confirmado de vuelta en Primera División, comenzaron a surgir versiones sobre quién sería su primer rival, y de acuerdo con el comentarista deportivo Raúl Orvañanos, todo apunta a que sería ante el América.

Un posible debut de alto perfil en el Estadio Azteca

(REUTERS/Diego Delgado)

Durante un programa de Fox Sports, Orvañanos adelantó que recibió información sobre un eventual enfrentamiento entre Atlante y América como partido inaugural, aunque subrayó que se trata de un dato no confirmado.

“El primer partido es Atlante contra América, que se jugará en el Estadio Azteca… sí, sí, sí, me dijeron que eso, a ver si no me engañan”.

Atlante confirma su regreso a la Liga MX para el Apertura 2026

(X / @Atlante)

Más allá de las versiones sobre su debut, el club hizo oficial su retorno al máximo circuito tras 12 años fuera. A través de un comunicado, Atlante informó que adquirió el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC, mediante un acuerdo con Grupo Salinas.

“El Club de Futbol Atlante informa con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso… adquirimos el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC para participar en el máximo circuito a partir del Apertura 2026”.

El anuncio marca el retorno de los Potros de Hierro a Primera División tras su paso por la Liga de Expansión MX, a la espera de que se definan detalles como su calendario y el posible rival para su presentación.