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La presidenta Claudia Sheinbaum creará software para eliminar ‘oficios’ en procesos burocráticos: “Son muy molestos”

La Agencia de Transformación Digital será la encargada de crear el programa

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina nuevas acciones para modernizar los procesos internos del gobierno federal, con la mira puesta en eliminar la burocracia y agilizar la comunicación oficial.

En el encuentro con medios, transmitido desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la Agencia de Transformación Digital desarrolla herramientas para sustituir los oficios impresos por comunicaciones digitales, lo que implica una transformación en la gestión gubernamental.

Durante la conferencia, la mandataria señaló que actualmente existen alrededor de trescientos jóvenes contratados como desarrolladores de software, muchos de los cuales trabajan desde casa, y que la expansión de este modelo permitirá incorporar a más especialistas en inteligencia artificial.

El objetivo, subrayó, es crear soluciones propias para el gobierno y dejar de depender de licencias de grandes empresas de tecnología. Sheinbaum precisó:

"¿Saben cuál es uno de mis sueños, entre otros? Desaparecer los oficios (documentos) del gobierno”.

La digitalización también impacta otras áreas clave, como la ventanilla única de inversión, la reducción de trámites y la identidad digital para los ciudadanos a través de la plataforma Llave MX.

El equipo a cargo ha elaborado plataformas para la tarjeta de Servicio Universal de Salud y la simplificación de procesos interinstitucionales. “Cuando hay una auditoría, lo primero que se pide son oficios. Queremos que toda la evidencia quede en sistemas digitales, no en papel”, puntualizó la presidenta.

La Agencia de Transformación Digital recibió recientemente varias nominaciones internacionales por sus proyectos de software libre, entre los que destacan el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial y el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales.

Sheinbaum destacó que el desarrollo de estas herramientas es un esfuerzo propio, sin recurrir a la adquisición de licencias comerciales, lo que permite independencia tecnológica y ahorro para la administración federal.

Información en desarrollo...

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