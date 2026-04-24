Mercado de monedas de oro y plata del 24 de abril: lo que necesita saber

El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena oportunidad para quienes buscan hacer una inversión con menor riesgo, para comenzar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su precio no es estable, cambia todos los días, tanto puede subir como bajar.

El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los valores de las piezas este viernes 24 de abril.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el precio en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.298 pesos en compra y 1.478 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 89.000 pesos en compra y 102.000 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 88.610 pesos en compra y 110.628 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.700 pesos en compra y 22.120 pesos en venta

Azteca de oro: 35.400 pesos la compra y 44.240 pesos la venta

Onza de Plata: 1664.3 pesos la venta y 1154.7 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 106.681 pesos la venta

Onza de plata: 1600 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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