México

México no ha aprobado ningún recurso público para la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU, confirma Sheinbaum

“Consideramos que puede desempeñar un gran papel a cargo”, declaró la mandataria mexicana como parte del apoyo a la exmandataria chilena

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ninguna aprobación para utilizar recursos públicos en la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet como secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No se ha solicitado apoyo para Michelle Bachelet, no hemos aprobado ningún apoyo. Hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura, ella fue dos veces presidenta de Chile. Una mujer con experiencia en Naciones Unidas, y consideramos que puede desempeñar un gran papel a cargo”, declaró la mandataria mexicana.

Cuando se le cuestionó sobre si existe la posibilidad de otorgar en caso de solicitarlo, la jefa de Estado señaló que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) tendría que revisar las condiciones de la petición para saber como dar seguimiento al caso.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet

Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet para dirigir la ONU pese a postura de Chile

La jefa de Estado confirmó hace algunas semanas, que su gobierno mantendrá el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas, pese a que la administración chilena, liderada por José Antonio Kast, decidió retirar su apoyo.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, expresó la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria de la candidata, a quien describió como una figura con amplia experiencia política y con una visión orientada a la paz global. Asimismo, subrayó que su paso en dos ocasiones por la presidencia de Chile respalda su perfil para asumir responsabilidades de carácter internacional.

Por otro lado, también resaltó que la exmandataria chilena cuenta con una perspectiva centrada en la construcción de derechos y en la resolución pacífica de conflictos. En ese sentido, consideró que su propuesta incluye fortalecer el papel de Naciones Unidas como un organismo enfocado en mediar disputas globales y promover garantías fundamentales para todas las personas.

Finalmente, reiteró que desde la visión del gobierno mexicano, reúne las condiciones necesarias para dirigir el organismo mundial, al contar con experiencia, liderazgo y una postura enfocada en el diálogo y la cooperación entre países.

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