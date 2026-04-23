Mientras gaseros denuncian ola de clausuras, Sheinbaum respalda a Andrea González como directora de ASEA

(Crédito: Collage/Infobae México)

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación difundieron presuntas inconformidades entre integrantes del sector de gaseros, relacionadas con el programa Renagas impulsado por la Comisión de Energía de ASEA (CEA).

El registro de este programa incorporó aproximadamente al 90 % del sector gasero y gasolinero. No obstante, tras la salida del anterior director y la llegada de Andrea González como nueva titular, se implementaron nuevas supervisiones y clausuras, generando inquietud respecto al posible impacto en los usuarios y la certidumbre jurídica de las empresas integradas al sistema.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de Andrea González, a quien describió como una funcionaria con experiencia en la alcaldía de Tlalpan, en Patrimonio Inmobiliario y en la Jefatura de Gobierno.

Además, mencionó su desempeño reciente como responsable jurídica en PROFECO antes de asumir la dirección de ASEA. Sheinbaum afirmó que solicitó a González hacerse cargo de ASEA con el objetivo de ordenar el sector. Señaló que la nueva directora destaca por su integridad y honestidad, y reconoció que existen gasolineros que no comparten las nuevas disposiciones implementadas bajo su gestión.

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