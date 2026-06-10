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A un día del Mundial 2026, CDMX crece 64% en búsquedas de alojamiento

La metodología de la investigación considera búsquedas realizadas entre el 1 de abril y el 9 de junio

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'El Chapo' Guzmán se hospedó en el hotel & suites doux El Chapo Guzmán, Los Mochis, Narcotráfico, 2 de abril de 2024, méxico
A un día del arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México reporta un aumento de 64% en búsquedas de alojamiento para el periodo del 11 de junio al 12 de julio de este año, en comparación con las mismas fechas de 2025. Crédito: Google Maps

A un día del arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México reporta un aumento de 64% en búsquedas de alojamiento para el periodo del 11 de junio al 12 de julio de este año, en comparación con las mismas fechas de 2025. El dato proviene de una investigación de Booking.com que analiza el comportamiento de los viajeros mexicanos ante la proximidad de grandes eventos deportivos.

El mismo estudio reveló que Guadalajara también experimenta un crecimiento destacado: para las estancias del 18 al 19 de junio de 2026, las búsquedas en esa ciudad suben 89% en relación con el año anterior. Estos incrementos se atribuyen directamente a la expectativa generada por los partidos y celebraciones asociadas al torneo internacional de fútbol.

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Fotografía aérea que muestra el estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026, México lamenta su papel secundario ante Estados Unidos, por contar con apenas 13 partidos de los más de 100 del torneo, además de la alargada sombra del presidente estadounidense, Donald Trump, que opaca las celebraciones en el país. EFE/ Tomas Pérez
Fotografía aérea que muestra el estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026, México lamenta su papel secundario ante Estados Unidos, por contar con apenas 13 partidos de los más de 100 del torneo, además de la alargada sombra del presidente estadounidense, Donald Trump, que opaca las celebraciones en el país. EFE/ Tomas Pérez

Viajes deportivos impulsan nuevas rutas y gasto promedio

Según la investigación realizada por la misma fuente en mayo de 2026, el 79% de los mexicanos asegura que estaría dispuesto a viajar a otra ciudad o país para asistir a un evento deportivo en vivo durante los próximos dos años. El 70% afirma que viajaría específicamente para presenciar un partido de futbol.

El análisis de la plataforma indica que los viajeros mexicanos planean destinar en promedio $44,210 MXN por persona para vivir una experiencia deportiva. Este gasto contempla boletos de entrada, alojamiento, transporte y actividades turísticas complementarias.

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El fenómeno no solo implica viajes programados para ver partidos, sino también la exploración de destinos alternativos: el 65% de los encuestados declara haber considerado visitar una ciudad que normalmente no habría contemplado, motivado exclusivamente por un evento deportivo. Además, el 58% busca disfrutar de otras atracciones fuera del estadio, lo que refleja el efecto multiplicador de los grandes torneos sobre la economía local y el turismo.

Módulo de atención con logo Copa Mundial 2026 y banderas de países, personal atendiendo a turistas en CDMX, con Torre Latinoamericana y Bellas Artes al fondo.
Un módulo de atención ciudadana en Ciudad de México, decorado con motivos de la Copa Mundial 2026 y banderas de varios países, asiste a turistas internacionales con información y mapas en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México y Guadalajara lideran la demanda de hospedaje

Asimismo, cabe indicar que durante la semana inaugural del torneo, la Ciudad de México encabeza el ranking de destinos más buscados en la plataforma. Entre el 18 y el 19 de junio, la capital mantiene la posición de ciudad con mayor demanda, con un crecimiento adicional de 6% en búsquedas de alojamiento para esas fechas.

Por su parte, Guadalajara observa un repunte considerable en la demanda para el mismo periodo, consolidándose como uno de los focos turísticos y deportivos del país. Ambos casos confirman la tendencia de que los grandes eventos no solo movilizan aficionados, sino que transforman el mapa de preferencias de viaje, propiciando nuevas rutas y estadías más extensas.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs. República Checa - Previa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 9 de junio de 2026. Vista general del estadio antes del partido. REUTERS/Amanda Perobelli
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs. República Checa - Previa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 9 de junio de 2026. Vista general del estadio antes del partido. REUTERS/Amanda Perobelli

La metodología de la investigación considera búsquedas realizadas entre el 1 de abril y el 9 de junio de 2026, enfocadas en estancias entre el 11 de junio y el 12 de julio en Ciudad de México, así como entre el 18 y el 19 de junio en Guadalajara. Los datos corresponden a búsquedas para fechas futuras, por lo que podrían registrar variaciones conforme se acerque la inauguración del torneo.

La encuesta, aplicada a 6,000 personas de México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos, solo incluyó a mayores de 18 años con antecedentes de viajes recientes y afinidad por el deporte. El análisis subraya que la celebración de eventos internacionales no solo incentiva la movilidad, sino que redefine el valor de los destinos anfitriones ante los ojos de los aficionados y turistas nacionales.

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