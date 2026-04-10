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Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

En una emotiva ceremonia, la Federación Panameña entregó reconocimientos a los jugadores que en 1976 abrieron el camino internacional para el futbol panameño

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La Selección de Panamá rindió homenaje a los pioneros del futbol nacional en el 50 aniversario del primer partido eliminatorio rumbo al Mundial frente a Costa Rica. (Facebook/ Fepafut Panama)
La Selección de Panamá rindió homenaje a los pioneros del futbol nacional en el 50 aniversario del primer partido eliminatorio rumbo al Mundial frente a Costa Rica. (Facebook/ Fepafut Panama)

La Selección de Panamá conmemoró el legado de la generación que abrió el camino mundialista para el país, al cumplirse 50 años del primer partido eliminatorio rumbo a una Copa Mundial de la FIFA.

En una ceremonia especial, la Federación Panameña de Futbol rindió tributo a los jugadores que en 1976 dieron el primer paso en la historia internacional del balompié panameño.

El presidente encargado de la FEPAFUT, Fernando Arce, resaltó la importancia de quienes encendieron la llama del futbol nacional en Panamá. (Facebook/ Fepafut Panama)
El presidente encargado de la FEPAFUT, Fernando Arce, resaltó la importancia de quienes encendieron la llama del futbol nacional en Panamá. (Facebook/ Fepafut Panama)

El evento reunió a futbolistas históricos, familiares y directivos, en un homenaje que reconoció la entrega y el espíritu pionero de quienes inspiraron el crecimiento del futbol nacional. El acto se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, justo cuando Panamá se prepara para jugar su segundo Mundial.

El partido que cambió la historia

El 4 de abril de 1976, Panamá disputa su primer partido de eliminatoria mundialista ante Costa Rica, en el antiguo Estadio Revolución (ahora Estadio Rommel Fernández Gutiérrez).

  • El equipo local logró remontar, imponiéndose 3-2, con goles de Luis Ernesto “Cascarita” TapiaFederico Ponce y Agustín Muquita Sánchez.
  • La alineación histórica incluyó a figuras como Edilberto Toro Aguirre, Nivaldo Acuña, Manlio Bernal, Virgilio Vásquez, Normando Navarro, entre otros.
  • El técnico chileno Renato Panay dirigió a un grupo que, pese a las limitaciones de la época, mostró carácter y orgullo nacional.
El fallecido Luis 'Cascarita' Tapia fue una de las leyendas reconocidas como héroes durante la ceremonia. (Instagram/ @cascaritatapia_oficial)
El fallecido Luis 'Cascarita' Tapia fue una de las leyendas reconocidas como héroes durante la ceremonia. (Instagram/ @cascaritatapia_oficial)

El triunfo marcó el inicio de un sueño que tardaría décadas en concretarse, pero que sembró la semilla del futbol profesional y la identidad de la Selección Panameña.

Homenaje a los pioneros del futbol panameño

Durante la ceremonia, la FEPAFUT reconoció a los protagonistas de aquella hazaña y a los familiares de quienes ya no están.

  • Se entregaron placas conmemorativas a jugadores como Simeón Grillo Escobar, Federico Ponce, Manlio Bernal, Virgilio Vásquez, Néstor Hernández y Nivaldo Acuña.
  • También se honró la memoria de Luis “Cascarita” Tapia y Elías Morales, a través de sus familiares presentes.
  • El presidente encargado de la federación, Fernando Arce, resaltó que “representaron a un país entero y encendieron la llama del futbol nacional”.
La Federación Panameña de Futbol entregó placas conmemorativas a exjugadores y familiares, honrando el legado y la memoria de los fundadores. (Facebook/ Fepafut Panama)
La Federación Panameña de Futbol entregó placas conmemorativas a exjugadores y familiares, honrando el legado y la memoria de los fundadores. (Facebook/ Fepafut Panama)

Así, el evento destacó la importancia de mantener vivo el legado de quienes lucharon por poner el nombre de Panamá en lo más alto.

Un legado que inspira nuevas generaciones

El homenaje no sólo miró al pasado, sino que impulsa a la selección actual y a los jóvenes futbolistas panameños.

  • Panamá cuenta hoy con más de 130 jugadores en el extranjero y una nueva clasificación mundialista en puerta.
  • Exjugadores y directivos destacan el orgullo y la responsabilidad de dar continuidad a la historia que comenzó hace cinco décadas.
El legado de la generación fundadora inspira a más de 130 futbolistas panameños que hoy compiten en el extranjero. (Foto AP/Eric Gay)
El legado de la generación fundadora inspira a más de 130 futbolistas panameños que hoy compiten en el extranjero. (Foto AP/Eric Gay)

De esta manera, la ceremonia concluyó con un mensaje de unidad y agradecimiento, reforzando el vínculo entre la generación fundadora y las nuevas camadas del futbol panameño.

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