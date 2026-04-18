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Atajadón de Keylor Navas impulsa a Pumas y sella la Liguilla: “con las uñas la toqué”

La reacción de Navas ante el remate de Joao Pedro resultó clave para que Pumas mantuviera el arco en cero

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(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Pumas confirmó su clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 con un triunfo ante el Atlético de San Luis, en un partido marcado por la solidez defensiva y una intervención decisiva de Keylor Navas.

El portero costarricense volvió a ser factor con una atajada clave que evitó el gol de Joao Pedro y mantuvo el arco en cero en un momento determinante del encuentro.

La reacción de Navas que cambió el partido

(Chadd Cady-Imagn Images)
(Chadd Cady-Imagn Images)

La jugada se produjo tras una acción a balón parado en la que Joao Pedro ganó por alto y conectó un remate con dirección de gol. Navas reaccionó de inmediato, alcanzando a desviar el balón en una intervención que sostuvo a su equipo en el partido.

En declaraciones a ESPN, el guardameta explicó la dificultad de la acción y la rapidez con la que tuvo que responder.

“Fue muy rápida, un centro, creo que fue un tiro de esquina, no recuerdo bien porque fue tan rápido, pero vi que cabeceó y me traté de estirar y literal, como quien dice, con las uñas la toqué. Luego hubo rebotes y el balón no entró”, relató.

La doble intervención (primero el desvío y después la reacción ante el rebote) evitó que el rival abriera el marcador y terminó por inclinar el desarrollo del partido a favor de los universitarios.

Pumas con la mira en el título

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El cero en la portería no solo aseguró los tres puntos, también confirmó a Pumas como una de las defensas más consistentes del torneo en la recta final. Con la clasificación ya en mano, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Navas subrayó que el objetivo del grupo no cambia de cara a la fase final y que el rendimiento colectivo ha sido la base del momento que atraviesan.

“Nosotros no podemos dejar de pensar en el título. Sabemos qué nos trajo hasta aquí: el esfuerzo, el trabajo, la humildad y el compañerismo. Aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo”, señaló.

El arquero también hizo referencia a su presente tras la renovación de contrato, destacando la estabilidad que vive dentro y fuera de la cancha, en un cierre de torneo donde los universitarios llegan con inercia positiva y respaldo en su portería.

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