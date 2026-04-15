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Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions: ¿qué otros mexicanos lo han logrado?

El conjunto rojiblanco avanzó tras eliminar al Barcelona con un marcador global de 3-2 en los Cuartos de Final

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(X / @obed.vargas)
(X / @obed.vargas)

El futbolista mexicano Obed Vargas alcanzó las Semifinales de la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid, marcando el regreso de un jugador nacional a esta instancia tras más de diez años de ausencia.

El conjunto rojiblanco avanzó luego de eliminar al Barcelona con un marcador global de 3-2 en los Cuartos de Final.

Atlético de Madrid avanza y marca un precedente para México

(Europa Press)
(Europa Press)

La clasificación del equipo dirigido por Diego Simeone coloca nuevamente a un futbolista mexicano entre los cuatro mejores del torneo europeo.

Vargas, quien fue anunciado como refuerzo del club el 2 de febrero de 2026 con un contrato de cuatro años y medio, se integra a una lista reducida de jugadores nacionales que han alcanzado esta fase.

Aunque no tuvo participación en la serie ante el Barca, el mediocampista ha comenzado a sumar minutos en el esquema del equipo, en una temporada en la que también podría disputar la Final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el próximo 18 de abril.

Los mexicanos que han llegado a Semifinales de Champions

(REUTERS/Gustau Nacarino)
(REUTERS/Gustau Nacarino)

Antes de Vargas, solo tres futbolistas mexicanos habían alcanzado las Semifinales de la Champions League. Hugo Sánchez lo logró en la temporada 1986-87 con el Real Madrid, instancia en la que su equipo fue eliminado por el Bayern Múnich.

Posteriormente, Rafael Márquez alcanzó esta fase en tres ocasiones con el Barcelona (2005-06, 2007-08 y 2008-09), logrando el título en dos de esas campañas.

El antecedente más reciente correspondía a Javier Hernández, quien disputó las Semifinales en la temporada 2014-15 también con el Real Madrid.

Fechas y posible rival en Semifinales

El Atlético de Madrid enfrentará en Semifinales al ganador de la serie entre el Arsenal y el Sporting Lisboa. El partido de ida está programado para el 29 de abril en el Estadio Metropolitano, mientras que la vuelta se disputará el 5 de mayo en la cancha del rival.

Con este escenario, Vargas se mantiene como parte de una plantilla que buscará avanzar a la Final del torneo europeo y consolidar su presencia en la élite del futbol internacional.

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