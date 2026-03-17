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¡Histórico! Capitanes de la CDMX clasifica por primera vez a los playoffs de la NBA G League

El equipo mexicano forma parte de la liga de desarrollo en el mejor básquetbol del mundo, donde forjan las próximas estrellas del deporte ráfaga

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El equipo mexicano forma parte
El equipo mexicano forma parte de la liga de desarrollo en el mejor básquetbol del mundo, donde forjan las próximas estrellas del deporte ráfaga. (EFE/Mario Guzmán)

Los Capitanes de la Ciudad de México clasificaron por primera vez en su historia a los playoffs de la NBA G League, desde su integración a la liga de desarrollo.

El pase a la postemporada se obtuvo luego de que el conjunto capitalino se impusiera al Memphis Hustle por un resultado ajustado de 125-122, situación que les permitió asegurar su lugar en la postemporada dentro de la Conferencia Oeste.

Buscan mantenerse en los primeros lugares de la clasificación

A pesar de haber obtenido
A pesar de haber obtenido su boleto a la siguiente ronda, buscan seguir sumando triunfos y encabezar la clasificación para tener los playoffs en casa. (Capitanes de la CDMX)

A falta de cinco encuentros por terminar la temporada regular, Capitanes se encuentra en la segunda posición dentro de la Conferencia Oeste con un saldo de 22 triunfos y nueve derrotas, por lo que buscarán cerrar de la mejor manera y alcanzar a los South Bay Lakers en el primer lugar.

Terminar en los primeros lugares les garantizaría recibir la primera ronda de los playoffs en la Arena Ciudad de México y poder contar con el apoyo de su afición en casa.

El entrenador brasileño Vitor Galvani y del General Manager Orlando Méndez han sido fundamentales en el desarrollo del proyecto deportivo que hoy lleva a la franquicia a disputar su primera postemporada en la liga.

Si bien es cierto que en los planes de la NBA no está tener una franquicia dentro de territorio mexicano, ya que se encuentran estudiando la posibilidad de añadir equipos de expansión tanto en Las Vegas como en Seattle, la realidad es que la afición ha respondido al desempeño del equipo para apoyarlos en la duela.

Formato de playoffs en la NBA G League

Conoce el formato para la
Conoce el formato para la postemporada de la liga de desarrollo en la NBA. (Darren Yamashita-Imagn Images)

Al cierre de la temporada regular en la NBA G League, los ocho mejores equipos por conferencia clasifican a los playoffs. Los que terminen del 1° al 4° lugar aseguran la localía en la primera ronda, disputando ese juego en su casa, mientras que del 5° al 8° inician de visitantes.

Las rondas iniciales adoptan un formato de eliminación directa de un solo partido:

  • Cuartos de final: 31 de marzo o 1 de abril.
  • Semifinales de conferencia: 3 de abril.
  • Finales de conferencia: 5 de abril.

Las finales de la NBA G League se llevarán a cabo el 8, 10 y 13 de abril, en una serie al mejor de tres partidos, donde el primer equipo en conseguir dos victorias será el campeón de la temporada 2025-26.

Qué es la NBA-G League

Conoce las franquicias que integran
Conoce las franquicias que integran la liga. (Capitanes de la Ciudad de México)

La NBA G League es la liga de desarrollo oficial de la NBA, diseñada para formar a jugadores, entrenadores, árbitros, preparadores físicos y personal administrativo rumbo a la élite.

Al mismo tiempo, actúa como un laboratorio innovador donde la liga prueba estrategias, reglas y tecnologías. Con 31 equipos, 30 afiliados directamente a franquicias NBA ofrece baloncesto profesional de alto nivel a precios accesibles en un ambiente familiar y vibrante.

Los 30 equipos afiliados a la NBA incluyen:

  • Austin Spurs (San Antonio Spurs)
  • Birmingham Squadron (New Orleans Pelicans)
  • Capital City Go-Go (Washington Wizards)
  • Cleveland Charge (Cleveland Cavaliers)
  • College Park Skyhawks (Atlanta Hawks)
  • Delaware Blue Coats (Philadelphia 76ers)
  • Grand Rapids Gold (Denver Nuggets)
  • Greensboro Swarm (Charlotte Hornets)
  • Iowa Wolves (Minnesota Timberwolves)
  • Long Island Nets (Brooklyn Nets)
  • Maine Celtics (Boston Celtics)
  • Memphis Hustle (Memphis Grizzlies)
  • Motor City Cruise (Detroit Pistons)
  • Noblesville Boom (Indiana Pacers)
  • Oklahoma City Blue (Oklahoma City Thunder)
  • Osceola Magic (Orlando Magic)
  • Raptors 905 (Toronto Raptors)
  • Rio Grande Valley Vipers (Houston Rockets)
  • Rip City Remix (Portland Trail Blazers)
  • Salt Lake City Stars (Utah Jazz)
  • San Diego Clippers (LA Clippers)
  • Santa Cruz Warriors (Golden State Warriors)
  • Sioux Falls Skyforce (Miami Heat)
  • South Bay Lakers (Los Angeles Lakers)
  • Stockton Kings (Sacramento Kings)
  • Texas Legends (Dallas Mavericks)
  • Valley Suns (Phoenix Suns)
  • Westchester Knicks (New York Knicks)
  • Windy City Bulls (Chicago Bulls)
  • Wisconsin Herd (Milwaukee Bucks)

La otra franquicia son los Capitanes de la Ciudad de México.

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