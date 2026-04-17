Cruz Azul vs Tijuana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

(EFE/Hilda Ríos)

La Jornada 15 del Clausura 2026 pone frente a frente a Cruz Azul y Tijuana en un duelo que puede marcar el cierre del torneo para ambos.

La Máquina llega con paso firme en la parte alta de la tabla, mientras que Xolos busca mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Liguilla.

El partido se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, donde los celestes intentarán hacer pesar su momento ante un rival que suele competir en escenarios complicados.

Cruz Azul busca afianzarse; Tijuana no se baja de la pelea

(Instagram / @gil_morita)

El equipo de Nicolás Larcamón llega como uno de los más sólidos del torneo, con un funcionamiento equilibrado y jugadores clave en el mediocampo como Carlos Rodríguez y Erik Lira, que han sostenido el ritmo del equipo en el Clausura 2026.

Del otro lado, Tijuana encara el partido desde la décima posición, todavía con aspiraciones de meterse a la fase final. El conjunto fronterizo apuesta por el orden defensivo y la velocidad al frente para competir, especialmente en duelos donde no parte como favorito.

Con la Liguilla cada vez más cerca, ambos equipos se juegan más que tres puntos en este tramo del campeonato.

Fecha, hora y dónde ver el Cruz Azul vs Tijuana

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El encuentro se disputará el sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.