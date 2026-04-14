Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

La mexicana llega de ser campeona con UCLA y fue elegida con el pick #5 global por el Chicago Sky. (Brad Penner-Imagn Images)

Gabriela Jáquez hizo historia este lunes al convertirse en la primera jugadora mexico-estadounidense en ser seleccionada dentro de la primera ronda del Draft de la WNBA, donde fue elegida con el quinto pick global por el Chicago Sky.

La guardia llega tras ser campeona nacional con la Universidad de California, llevándolas a su primer título desde la creación de la NCAA, donde contribuyó con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en el juego final.

Gabriela Jáquez hace historia para México

Gabriela Jáquez se une a su hermano Jaime Jáquez en el mejor basquetbol del mundo. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

La ex jugadora de UCLA se une a Jaime Jáquez Jr, jugador del Miami Heat, como la primera dupla mexicana de hermanos en jugar al mismo tiempo tanto en la WNBA como en la NBA, pues pese a que ambos nacieron en California, se sienten orgullosos de sus raíces.

En el caso del basquetbolista del Miami Heat, fue seleccionado con el pick 18 del Draft 2023 y desde su llegada al mejor basquetbol del mundo, Jaime Jáquez Jr se ha convertido en una pieza fundamental del equipo de la Florida en su rol como jugador entrando desde la banca, lo cual lo ha llevado a ser considerado por algunos como candidato para ganar el Premio al Sexto Hombre del Año.

Trayectoria de Gabriela Jáquez

La mexicana viene de ser campeona con UCLA y busca trasladar ese éxito ahora el profesionalismo. (Ed Szczepanski-Imagn Images)

Gabriela Jáquez se formó en un ambiente familiar marcado por la exigencia deportiva desde pequeña, lo que forjó su carácter competitivo y la destacó en la secundaria. Ese potencial la llevó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde comenzó su trayectoria en la NCAA.

En sus primeras temporadas, desempeñó funciones complementarias, aportando energía desde el banquillo y adaptándose al alto nivel de la competencia colegial.

Sin embargo, la situación dio un giro de 360 grados cuando asumió el liderazgo total del equipo esta temporada y pasó de ser una pieza importante desde el banquillo a convertirse en un pilar de la alineación titular, llevando a UCLA a su primer campeonato en el March Madness tras vencer a South Carolina por marcador de por 79-51.

A nivel internacional, Gabriela Jáquez debutó con la selección mexicana en el durante el torneo pre clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2026, donde lideró con un promedio de 21.8 puntos y 7.8 rebotes por partido, guiando a México hasta las semifinales.

Palabras de Gabriela Jáquez

Gabriela Jáquez previo al Draft 2026 de la WNBA. (Brad Penner-Imagn Images)

Después de ser seleccionada por el Chicago Sky, comentó lo siguiente para los medios de comunicación con una sonrisa reflejada en su rostro:

“Siempre soñé con llegar a UCLA y jugar en la WNBA; cumplirlo lo significa todo para mí. Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble”, expresó Gabriela Jáquez, reflejando la emoción por finalmente cumplir su sueño.

Otras elecciones destacadas incluyeron a la estadounidense Azzi Fudd, estrella de las UConn Huskies, tomada como número uno global por Dallas Wings, mientras que la española Awa Fam fue elegida por el Seattle Storm como la tercera selección.