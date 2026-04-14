México Deportes

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

La mexicana llega de ser campeona con UCLA y fue elegida con el pick #5 global por el Chicago Sky

Guardar
La mexicana llega de ser campeona con UCLA y fue elegida con el pick #5 global por el Chicago Sky. (Brad Penner-Imagn Images)
La mexicana llega de ser campeona con UCLA y fue elegida con el pick #5 global por el Chicago Sky. (Brad Penner-Imagn Images)

Gabriela Jáquez hizo historia este lunes al convertirse en la primera jugadora mexico-estadounidense en ser seleccionada dentro de la primera ronda del Draft de la WNBA, donde fue elegida con el quinto pick global por el Chicago Sky.

La guardia llega tras ser campeona nacional con la Universidad de California, llevándolas a su primer título desde la creación de la NCAA, donde contribuyó con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en el juego final.

Gabriela Jáquez hace historia para México

Gabriela Jáquez se une a su hermano Jaime Jáquez en el mejor basquetbol del mundo. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)
Gabriela Jáquez se une a su hermano Jaime Jáquez en el mejor basquetbol del mundo. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

La ex jugadora de UCLA se une a Jaime Jáquez Jr, jugador del Miami Heat, como la primera dupla mexicana de hermanos en jugar al mismo tiempo tanto en la WNBA como en la NBA, pues pese a que ambos nacieron en California, se sienten orgullosos de sus raíces.

En el caso del basquetbolista del Miami Heat, fue seleccionado con el pick 18 del Draft 2023 y desde su llegada al mejor basquetbol del mundo, Jaime Jáquez Jr se ha convertido en una pieza fundamental del equipo de la Florida en su rol como jugador entrando desde la banca, lo cual lo ha llevado a ser considerado por algunos como candidato para ganar el Premio al Sexto Hombre del Año.

Trayectoria de Gabriela Jáquez

La mexicana viene de ser campeona con UCLA y busca trasladar ese éxito ahora el profesionalismo. (Ed Szczepanski-Imagn Images)
La mexicana viene de ser campeona con UCLA y busca trasladar ese éxito ahora el profesionalismo. (Ed Szczepanski-Imagn Images)

Gabriela Jáquez se formó en un ambiente familiar marcado por la exigencia deportiva desde pequeña, lo que forjó su carácter competitivo y la destacó en la secundaria. Ese potencial la llevó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde comenzó su trayectoria en la NCAA.

En sus primeras temporadas, desempeñó funciones complementarias, aportando energía desde el banquillo y adaptándose al alto nivel de la competencia colegial.

Sin embargo, la situación dio un giro de 360 grados cuando asumió el liderazgo total del equipo esta temporada y pasó de ser una pieza importante desde el banquillo a convertirse en un pilar de la alineación titular, llevando a UCLA a su primer campeonato en el March Madness tras vencer a South Carolina por marcador de por 79-51.

A nivel internacional, Gabriela Jáquez debutó con la selección mexicana en el durante el torneo pre clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2026, donde lideró con un promedio de 21.8 puntos y 7.8 rebotes por partido, guiando a México hasta las semifinales.

Palabras de Gabriela Jáquez

Gabriela Jáquez previo al Draft 2026 de la WNBA. (Brad Penner-Imagn Images)
Gabriela Jáquez previo al Draft 2026 de la WNBA. (Brad Penner-Imagn Images)

Después de ser seleccionada por el Chicago Sky, comentó lo siguiente para los medios de comunicación con una sonrisa reflejada en su rostro:

“Siempre soñé con llegar a UCLA y jugar en la WNBA; cumplirlo lo significa todo para mí. Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble”, expresó Gabriela Jáquez, reflejando la emoción por finalmente cumplir su sueño.

Otras elecciones destacadas incluyeron a la estadounidense Azzi Fudd, estrella de las UConn Huskies, tomada como número uno global por Dallas Wings, mientras que la española Awa Fam fue elegida por el Seattle Storm como la tercera selección.

Temas Relacionados

Gabriela JáquezWNBABasquetbolAtletas mexicanosmexico-deportes

Más Noticias

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

El atacante mexicano lleva más de un año fuera de las canchas mermando su participación en la Liga MX

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

El equipo sinaloense vive sus últimos momentos en la liga mexicana para darse paso a los Potros de Hierro, club histórico que regresará al máximo circuito

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Ya sin opciones en el Clausura 2026, Mazatlán intenta llenar el Estadio El Encanto en la antesala de su salida de la primera división

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

La silbante que irá al Mundial 2026 afrontó una serie de críticas y comentarios sobre su trabajo tras la Jornada 14 del Clausura 2026

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Joserra se mostró indiferente ante los cuestionamientos sobre su relación con el analista de TUDN Televisa, y reflexionó sobre su legado como periodista

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de abril: asesinan a Roberto Chávez, ambientalista de Michoacán

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

DEPORTES

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán