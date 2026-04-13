México Deportes

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

La afición azulcrema regresó al Estadio Banorte y el equipo reconoció la importancia del inmueble, así que permitió que los fans se llevaran una parte del recinto

Guardar
América seguirá jugando en el Estadio Azteca
El Club América no se mudaría del Estadio Azteca este Clausura 2024 Foto: Cuartoscuro

El club América regresó al Estadio Azteca como local, luego de 22 meses fuera debido a las obras de remodelación para el Mundial 2026, este sábado 11 de abril las Águilas volvieron al Coloso de Santa Úrsula para escribir un nuevo capítulo en la historia de su institución.

Ahora como Estadio Banorte, la afición americanista volvió a su casa y pintó de amarillo las gradas del recinto. Durante el partido ante Cruz Azul, el conjunto de Coapa reconoció la importancia de su público, por lo que permitió que las personas conservaran un pedazo del Azteca y lleven consigo el legado de este inmueble tres veces mundialista.

América regaló las antiguas butacas del Estadio Azteca a sus aficionados, pero con una condición. Este gesto rápidamente se viralizó en redes sociales, pues el público azulcrema se motivó y pudieron llevarse a sus casas un pedazo del estadio y conservar con ellos el legado del inmueble.

¿Cómo adquirir una butaca del Estadio Azteca tras su reapertura?

América regaló butacas del antiguo Estadio Azteca (FB/ AmeShop)
América regaló butacas del antiguo Estadio Azteca (FB/ AmeShop)

A través de redes sociales, la tienda del Club América invitó a sus aficionados a llevarse una de las antiguas butacas del estadio, pero para ello las personas tenían que hacer una compra mínima de tres mil pesos en cualquiera de los artículos de la tienda AmeShop.

“Lleva contigo parte de la historia de nuestra casa antes de la remodelación. Por cada $2,999 de compra hoy en nuestra sucursal del Estadio Banorte, llévate una butaca original. Consigue la tuya y llévate un pedazo del estadio a casa”, fue el mensaje que compartieron en redes.

Esta oferta rápidamente generó expectación entre la afición, pues reaccionaron y varios tuvieron la fortuna de llevarse una butaca del Estadio Azteca.

América y Cruz Azul firman empate intenso en el Estadio Banorte

América y Cruz Azul firman empate intenso en el Estadio Banorte ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
América y Cruz Azul firman empate intenso en el Estadio Banorte ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

América y Cruz Azul igualaron 1-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026. Andrés Salas adelantó a las Águilas al minuto 16, pero Omar Campos emparejó para Cruz Azul en tiempo de compensación antes del descanso.

Después del empate, la presión aumentó sobre ambos equipos, al no lograr victorias en sus últimas participaciones. Durante la segunda mitad, tanto América como Cruz Azul generaron oportunidades para sacar ventaja. Las actuaciones de los porteros Andrés Gudiño y Rodolfo Cota evitaron más anotaciones. En el tramo final, los intentos de Veiga, Violante y Rodríguez por parte de las Águilas no produjeron el gol decisivo.

El encuentro concluyó con cuatro minutos añadidos y un último córner para América, sin modificar el marcador. Al minuto 90+2, Gudiño sufrió un golpe tras un choque con un atacante azulcrema, pero permaneció en el campo. También se realizaron sustituciones en el cierre: por Cruz Azul ingresaron Montaño y Morales; por América, la Pantera Zúñiga reemplazó a Salas por molestias físicas.

Temas Relacionados

club AméricaEstadio AztecaEstadio BanorteLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Ambos pugilistas se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de las Vegas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

El lateral mexicano convirtió el único tanto por parte del conjunto cementero

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

El técnico de Cruz Azul reconoce que el empate dejó sensaciones negativas por el bajo espectáculo

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

El técnico azulcrema asegura que su equipo sigue en la pelea por el título tras empatar con Cruz Azul

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

KARD regresa a México: el grupo de K-pop llegará con su gira Where To Now? In Latin America

¿Cuánto cuesta entrenar en el negocio de pilates de Eduin Caz y Daisy Anahy?

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla