América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

El Club América no se mudaría del Estadio Azteca este Clausura 2024 Foto: Cuartoscuro

El club América regresó al Estadio Azteca como local, luego de 22 meses fuera debido a las obras de remodelación para el Mundial 2026, este sábado 11 de abril las Águilas volvieron al Coloso de Santa Úrsula para escribir un nuevo capítulo en la historia de su institución.

Ahora como Estadio Banorte, la afición americanista volvió a su casa y pintó de amarillo las gradas del recinto. Durante el partido ante Cruz Azul, el conjunto de Coapa reconoció la importancia de su público, por lo que permitió que las personas conservaran un pedazo del Azteca y lleven consigo el legado de este inmueble tres veces mundialista.

América regaló las antiguas butacas del Estadio Azteca a sus aficionados, pero con una condición. Este gesto rápidamente se viralizó en redes sociales, pues el público azulcrema se motivó y pudieron llevarse a sus casas un pedazo del estadio y conservar con ellos el legado del inmueble.

¿Cómo adquirir una butaca del Estadio Azteca tras su reapertura?

América regaló butacas del antiguo Estadio Azteca (FB/ AmeShop)

A través de redes sociales, la tienda del Club América invitó a sus aficionados a llevarse una de las antiguas butacas del estadio, pero para ello las personas tenían que hacer una compra mínima de tres mil pesos en cualquiera de los artículos de la tienda AmeShop.

“Lleva contigo parte de la historia de nuestra casa antes de la remodelación. Por cada $2,999 de compra hoy en nuestra sucursal del Estadio Banorte, llévate una butaca original. Consigue la tuya y llévate un pedazo del estadio a casa”, fue el mensaje que compartieron en redes.

Esta oferta rápidamente generó expectación entre la afición, pues reaccionaron y varios tuvieron la fortuna de llevarse una butaca del Estadio Azteca.

América y Cruz Azul firman empate intenso en el Estadio Banorte

América y Cruz Azul firman empate intenso en el Estadio Banorte ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

América y Cruz Azul igualaron 1-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026. Andrés Salas adelantó a las Águilas al minuto 16, pero Omar Campos emparejó para Cruz Azul en tiempo de compensación antes del descanso.

Después del empate, la presión aumentó sobre ambos equipos, al no lograr victorias en sus últimas participaciones. Durante la segunda mitad, tanto América como Cruz Azul generaron oportunidades para sacar ventaja. Las actuaciones de los porteros Andrés Gudiño y Rodolfo Cota evitaron más anotaciones. En el tramo final, los intentos de Veiga, Violante y Rodríguez por parte de las Águilas no produjeron el gol decisivo.

El encuentro concluyó con cuatro minutos añadidos y un último córner para América, sin modificar el marcador. Al minuto 90+2, Gudiño sufrió un golpe tras un choque con un atacante azulcrema, pero permaneció en el campo. También se realizaron sustituciones en el cierre: por Cruz Azul ingresaron Montaño y Morales; por América, la Pantera Zúñiga reemplazó a Salas por molestias físicas.