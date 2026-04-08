Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”

(Instagram / @obed.vargas)

El mexicano Obed Vargas continúa sumando minutos con el Atlético de Madrid y ya recibe respaldo dentro del vestidor.

Tras su reciente actuación como titular ante el Barca en LaLiga, el mediocampista fue elogiado por su compañero, Antoine Griezmann, quien destacó su desempeño y proyección en el equipo.

Griezmann destaca la adaptación de Obed Vargas

(X / @obed.vargas)

Desde su llegada en febrero, Vargas ha sido considerado por el técnico Diego Simeone, quien le ha dado continuidad en partidos recientes. Ante Barcelona, el mexicano disputó los 90 minutos en la derrota 1-2, en uno de sus compromisos más exigentes hasta el momento.

En declaraciones para TNT Sports, Griezmann resaltó las cualidades del futbolista mexicano y su proceso de adaptación:

“Le veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”.

El delantero francés también subrayó su actuación en escenarios de alta exigencia:

“El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, titular del primer partido, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”.

El vínculo con Carlos Vela y su paso por la Real Sociedad

(X / Real Sociedad)

En la misma conversación, Griezmann habló sobre su relación con Carlos Vela, con quien compartió etapa en la Real Sociedad entre 2011 y 2014.

El francés señaló que mantienen comunicación constante, incluso en medio de sus actividades profesionales:

“Justo ahora he hablado con él, porque estaba en un aeropuerto y me escribió. Aunque le cuesta coger el móvil”.

Además, recordó su etapa como compañeros dentro y fuera del campo:

“Lo he disfrutado mucho como compañero. Lo he pasado muy bien con él en el campo, pero es un amigo y para mí lo que haga falta por él, lo haré”.