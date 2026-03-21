¿Le falta nivel? Simeone evalúa al mexicano Obed Vargas previo al encuentro frente al Real Madrid

(X/ @Atleti)

En medio de su proceso de adaptación al futbol europeo, Obed Vargas comienza a recibir señales desde el banquillo del Atlético de Madrid.

Pese a los pocos minutos que ha tenido, Diego Simeone habló del mexicano en la previa del derbi ante Real Madrid, donde destacó su actitud y dejó ver el camino que aún debe recorrer para consolidarse en el equipo.

Simeone destaca la actitud y desempeño reciente de Obed Vargas

(Reuters/Paul Childs)

En conferencia de prensa previa al partido, Simeone habló sobre el joven mediocampista y resaltó su actitud dentro del grupo, así como su disposición para mejorar en su nueva etapa en el futbol europeo.

“Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer”, señaló.

El entrenador también hizo referencia al desempeño reciente de Vargas, quien fue titular en el partido ante Getafe, actuación que consideró positiva dentro de su proceso.

“El otro día hizo un partido bueno cuando jugó de titular”, comentó.

El derbi ante Real Madrid y el proceso de adaptación

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El timonel explicó que el futbolista aún se encuentra en etapa de adaptación, especialmente por el cambio de nivel entre la MLS y LaLiga, por lo que su crecimiento dependerá de la continuidad en entrenamientos y minutos de juego.

“Ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que, cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de dónde venía a donde hoy está”, añadió.

El Atlético de Madrid enfrentará al Real Madrid este domingo 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido programado para las 14:00 horas, donde se mantiene la expectativa sobre la participación del mexicano.