Selección Mexicana Femenil golea a Islas Vírgenes en partido clasificatorio para el Mundial Brasil 2027

Con gran parte de sus estrellas, México impuso su condición de favorita y agregó otros tres puntos a la clasificación. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil logró una victoria contundente de nueve goles a cero frente al representativo de Islas Vírgenes, en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

Bajo la dirección de Pedro López, el equipo nacional se impuso desde los primeros minutos, asegurando el primer lugar de su grupo rumbo al Mundial Brasil 2027 en el preclasificatorio de la CONCACAF W .

El representativo de Islas Vírgenes llegó al encuentro con apenas catorce futbolistas, una desventaja que condicionó el desarrollo del juego y facilitó el dominio absoluto de México.

El abultado marcador permite al equipo tricolor encarar su próximo partido frente a Puerto Rico con la clasificación prácticamente garantizada, ya que incluso con un empate mantendría la cima del grupo y el pase al torneo continental que otorga boletos al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área. (TW @Miseleccionfem)

México muestra un buen nivel futbolístico

Desde el arranque, la Selección Mexicana Femenil impuso condiciones. Al minuto cinco, María Sánchez abrió el marcador, y apenas tres minutos después, Charlyn Corral amplió la ventaja. Sánchez consiguió el tercer tanto y Corral firmó el cuarto al minuto 21.

Antes de la media hora, Kimberly Rodríguez convirtió el quinto; al minuto 32, Sánchez completó su triplete para el seis a cero, y posteriormente Scarlett Camberos anotó el séptimo gol. En el tiempo agregado del primer tiempo, Sánchez hizo el octavo y, ya en la segunda mitad, Kiana Palacios cerró la cuenta al minuto 82.

La escuadra mexicana obtiene una diferencia de goles fundamental para consolidar el primer lugar y puede enfrentar el compromiso restante con ventaja. Incluso logrando solo un empate en el siguiente encuentro, el equipo nacional mantendría el liderato.

El marcador también influye en la confianza del plantel y en la percepción de la fortaleza del fútbol femenil mexicano en la región. Lograr una goleada de estas dimensiones cumple con la exigencia de cara a las próximas etapas, donde avanzar en el torneo es necesario para disputar campeonatos internacionales.

El equipo de Pedro López demostró el poderío que llevan a la justa mundialista imponiéndose con un abultado marcador. (IG Selección Mexicana Femenil)

¿Qué sigue para México?

Con la clasificación prácticamente asegurada, la atención de las aficionadas y los seguidores se centra en el desempeño ante Puerto Rico y en cómo gestionará Pedro López su once inicial, considerando que el boleto está virtualmente definido. Se espera que el técnico ajuste su plantel para mantener el ritmo y la competitividad mostrada.

A nivel internacional, la victoria de México se interpreta como signo de los avances —y desafíos— del fútbol femenil en la región. Si bien la distancia en planteles es evidente, el reto inmediato será mantener la solidez mostrada y reflejar estos resultados ante rivales de mayor potencia durante el premundial CONCACAF W, una etapa crucial en el camino a competiciones mundiales.

El cuerpo técnico de Pedro López encara ahora la tarea de mantener la concentración y la exigencia entre sus jugadoras, recordando que lo conseguido es apenas el primer paso en el proceso clasificatorio y que los próximos compromisos requerirán mantener el nivel mostrado hasta ahora.

El equipo de Pedro López demostró el poderío que llevan a la justa mundialista imponiéndose con un abultado marcador. (IG Selección Mexicana Femenil)

Islas Vírgenes solo presentó 14 jugadoras

Ante la diferencia de planteles, la expectativa de una goleada era elevada; sin embargo, la magnitud del triunfo reitera la presión para que México mantenga su nivel contra rivales de mayor jerarquía en instancias internacionales.