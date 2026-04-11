El partido Liverpool–Fulham: cuándo y cómo verlo desde México

El mexicano tendrá participación con el conjunto inglés dentro de la Premier League. (John Walton/PA via AP)

El Fulham, con Raúl Jiménez como referente ofensivo, llega a Anfield con la misión de hilar su tercer partido sin derrota y acercarse a los puestos de competiciones europeas. El conjunto londinense ocupa la novena posición en la tabla, con 44 puntos, y se encuentra a tan solo dos unidades de la zona de Conference League.

Jiménez atraviesa un gran momento individual. En el reciente partido de la Jornada 31 contra el Burnley, el delantero mexicano ingresó de cambio al minuto 81 y fue determinante en los minutos finales.

Provocó un penal al minuto 90+2, lo que ocasionó la expulsión de Josh Laurent y, posteriormente, marcó desde los once pasos para alcanzar su penal número 14 sin fallos en la temporada 25/26. Ese gol aseguró el triunfo 3-1 para el Fulham y mantuvo su efectividad desde la marca penal.

Entre los aspectos clave del Fulham en la temporada 2025-2026 destacan:

Novena posición en la Premier League ( 44 puntos )

) Buscan su tercer partido sin derrota

Raúl Jiménez suma 14 penales acertados en la temporada, sin fallos

en la temporada, sin fallos Se mantienen a dos unidades de puestos de Conference League

Ganaron 3-1 al Burnley, con protagonismo del mexicano

El delantero azteca se encuentra atravesando un buen momento en su carrera. (Reuters/Matthew Childs)

Liverpool: obligado a cortar la mala racha

El Liverpool atraviesa un periodo complicado, ya que acumula tres derrotas consecutivas. La más reciente llegó en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, en la que cayó 0-2 frente al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Bajo el mando de Luis Enrique, el PSG se mostró dominante y aprovechó su condición de local. El primer gol del partido apareció al minuto 11, cuando Désiré Doué remató dentro del área y, tras un ligero desvío, puso en ventaja a los franceses. En la segunda mitad, Khvicha Kvaratskhelia marcó al minuto 65, sentenciando el marcador y complicando la serie para los Reds.

Con este panorama, el Liverpool busca revertir la situación en su torneo local y, frente al Fulham, tiene la oportunidad de reencontrarse con un triunfo que le permita cambiar el rumbo hacia el cierre de la temporada.

Los reds no se encuentran en su mejor momento y cada día se alejan de los puestos de competencias internacionales. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN E)

A qué hora y dónde ver al mexicano

El duelo de la Jornada 32 de la Premier League entre el Liverpool y el Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez en la cancha de Anfield, está programado para este 11 de abril a las 10:30 horas (centro de México).

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de TNT Sports y HBO MAX. El enfrentamiento tiene relevancia directa para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo inglés, por lo que la participación con goles del delantero de la Selección Mexicana será crucial este fin desemana.

Aunado a ello, el equipo del Fulham deberá aprovechar la mala racha por la que atraviesa el rival y, pese a llegar de visitante, buscar marcar un gol desde los primeros minutos.