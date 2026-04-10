El tributo que América prepara para su leyenda brasileña en su regreso al Estadio Azteca (REUTERS)

Tras dos años de remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA para la Copa Mundial 2026, el Estadio Azteca reabrirá sus puertas renovado y recibirá a los aficionados de la Liga MX. Tras la reapertura con el partido de la Selección Mexicana ante Portugal, el Estadio Banorte se prepara para una nueva etapa en su historia.

El club América regresa a la cancha del Coloso de Santa Úrsula para el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 ante Cruz Azul, en una fecha marcada: el sábado 11 de abril a las 21:05 horas.

Considerado emblema tanto del club como del futbol mexicano, el Estadio Ciudad de México representa un punto de encuentro histórico para la afición. El regreso de las Águilas a su casa, tras la pausa por obras, ofrece una oportunidad única para fortalecer el sentido de pertenencia entre el equipo y sus seguidores.

Homenaje a Arlindo Dos Santos

América homenajeará a Arlindo Dos Santos (X/ @ClubAmerica)

Luego de que el histórico goleador denunció que no fue invitado a la apertura del Azteca, el conjunto de Coapa dedicará un espacio a su figura. El Club América rendirá homenaje a Arlindo Dos Santos en la reapertura del Estadio Azteca, un evento considerado simbólico en la historia de la institución.

La ceremonia está prevista para el sábado 11 de abril de 2026, durante el Clásico Joven ante Cruz Azul, y marcará el regreso del equipo y su afición a su casa tras dos años de remodelación.

Arlindo Dos Santos recibirá este homenaje del América porque fue el responsable de anotar el primer gol en la historia del Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966, durante el partido inaugural frente a Torino de Italia. Este acto conmemora la importancia de Dos Santos para el club y resalta el nexo entre la leyenda brasileña y el inmueble.

América homenajeará a Arlindo Dos Santos (X/ @ClubAmerica)

La directiva americanista definió este reconocimiento como el eje central de la jornada. El homenaje se realizará en una ceremonia previa al silbatazo inicial, en la que estarán presentes históricos del club y familiares de Dos Santos en el círculo central del campo, antes del encuentro contra Cruz Azul. Se busca, así, rendir tributo a quienes han dado forma a la historia azulcrema.

El legado de Arlindo Dos Santos en el América

Arlindo Dos Santos, futbolista brasileño, ocupa un sitio indiscutible en los anales del club y del Estadio Azteca. Su histórico gol, conseguido con un disparo desde fuera del área aquel 29 de mayo de 1966, no solo inauguró el marcador del recinto, sino que inició la mística del llamado Coloso de Santa Úrsula y consolidó la identidad americanista.

Entre los hitos que definen su aporte, destacan:

Ser el primer anotador en la historia del Estadio Azteca.

Participar en la apertura de uno de los recintos más significativos de la Concacaf.

Permanecer como referencia obligada en la memoria de la afición azulcrema.

La ceremonia del 11 de abril pretende conectar la tradición del futbol mexicano con el presente, resaltando el papel de quienes cimentaron los valores e identidad del América.