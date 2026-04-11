América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa al Clásico Joven

Las declaraciones de Willer Ditta y Sebastián Cáceres encendieron la previa de l duelo en el Estadio Azteca, donde América buscará reponerse de sus bajas ante un Cruz Azul que persigue la cima del Clausura 2026. EFE/ Carlos Ramírez - REUTERS/Daniel Becerril

El Clásico Joven siempre trae consigo tensión, orgullo y declaraciones que calientan el ambiente de la histórica rivalidad.

En esta ocasión, los protagonistas fueron Willer Ditta y Sebastián Cáceres, quienes encendieron la previa con mensajes cruzados que reflejan la intensidad del duelo América vs Cruz Azul.

Mientras La Máquina busca mantener su buen momento y dejar clara su hegemonía en el Clausura 2026, las Águilas llegan debilitadas por bajas importantes como las de Henry Martín y Cristian Borja, pero con la mira puesta en recuperar el protagonismo en este torneo.

El último partido en el Estadio Azteca entre Águilas y cementeros se dio en la final de 2024. (Foto: Archivo)

En este contexto, las palabras de ambos defensores se convirtieron en el centro de atención antes de que ruede el balón nuevamente en el legendario Estadio Azteca.

Willer Ditta: confianza y advertencia celeste

En conferencia de prensa, el zaguero cafetalero de Cruz Azul no dudó en lanzar un mensaje contundente: “Nos los vamos a comer en la cancha”.

Reconoció el desgaste físico del equipo tras la doble competencia en Liga MX y Concachampions .

Aseguró que el Clásico Joven se juega distinto y que La Máquina saldrá con hambre de triunfo.

Subrayó que los resultados recientes no serán excusa y que el grupo está mentalizado en ganar.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Willer Ditta reacts REUTERS/Mohammed Salem

Con estas palabras, Ditta buscó motivar a sus compañeros y enviar un aviso directo al América, encendiendo la rivalidad.

Sebastián Cáceres: firmeza y defensa del América

El defensa uruguayo no se quedó callado y respondió con claridad: “Que lo demuestren en la cancha”.

Rechazó cualquier tipo de subestimación hacia el América , pese a la mala racha.

Defendió la unión del vestidor y negó rumores de conflicto entre Henry Martín y André Jardine .

Señaló que ganar este clásico sería un golpe anímico vital para el equipo.

Destacó la importancia de volver al Estadio Banorte, un escenario que representa identidad y fortaleza para las Águilas.

Sebastián Cáceres, zaguero del América, respondió con firmeza a las declaraciones del colombiano y afirmó la unidad del equipo azulcrema. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

Cáceres buscó blindar al grupo y reafirmar que América, aún con bajas, siempre será “el rival a vencer”.

El Clásico Joven 2026

El duelo entre América y Cruz Azul se presenta no sólo como un encuentro más de la Jornada 14, sino como un choque de orgullo y jerarquía.

América: llega debilitado por las bajas de sus referentes en la plantilla titular.

Cruz Azul: atraviesa una mala racha en cuanto a victorias recientes, pero mantiene el subliderato de la Liga MX y un plantel completo de figuras.

Estadio Azteca: vuelve a ser sede de un partido de la Liga MX tras casi dos años de remodelación para el Mundial 2026, lo que añade un componente emocional al encuentro.

El Clásico Joven enfrenta a América y Cruz Azul en la Jornada 14 de la Liga MX, marcando uno de los duelos más esperados del Clausura 2026. (Especial)

De esta manera, la afición espera un partido intenso, con ambos equipos presionados por sumar puntos y demostrar carácter. El intercambio verbal entre Ditta y Cáceres añade un ingrediente extra de tensión, convirtiendo al Clásico Joven en uno de los partidos más anticipados del torneo.