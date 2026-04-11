AEW Dynasty 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México

La empresa All Elite Wrestling (AEW) celebrará este domingo 12 de abril su evento Dynasty, función que se desarrollará en el Rogers Arena, inmueble con capacidad cercana a los 20 mil espectadores y casa de los Vancouver Canucks. La velada ha generado expectativa por la calidad de su cartel y los campeonatos en juego.
El combate principal tendrá a Maxwell Jacob Friedman (MJF) defendiendo el Campeonato Mundial de AEW ante Kenny Omega. En la previa, el canadiense recordó su trayectoria y habló sobre los retos físicos que ha enfrentado, además de asegurar que busca recuperar el título y demostrar su vigencia dentro del cuadrilátero.
Omega también envió un mensaje a su rival, reconociendo su habilidad al micrófono, pero cuestionando su capacidad dentro del ring. La respuesta del campeón fue inmediata, interrumpiendo para restar valor a sus palabras y dejar una advertencia contundente: “El reloj está corriendo”.
En otro de los duelos destacados, el mexicano Andrade El Ídolo se enfrentará a Darby Allin, en un combate clave, ya que el ganador se perfilaría como retador al campeonato mundial en el futuro cercano.
La división femenil también tendrá protagonismo, con Thekla exponiendo el Campeonato Mundial ante Jamie Hayter. Además, en el pre-show, Alex Windsor buscará revancha frente a Marina Shafir.
El evento contará con otros combates relevantes que completan una cartelera de alto nivel. Dynasty podrá verse en México este domingo 12 de abril a partir de las 18:00 horas a través de Fox Sports Premium.
Cartelera completa de AEW Dynasty:
- Campeonato Mundial de AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega
- Campeonato Continental de AEW: Jon Moxley vs. Will Ospreay
- Campeonato Mundial en Parejas de AEW: FTR (c) vs. Cope & Christian Cage
- Campeonato Mundial Femenino de AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter
- Casino Gauntlet Match (por el Campeonato TNT): Tommaso Ciampa vs. Rush vs. luchadores por confirmar
- Darby Allin vs. Andrade El Ídolo
- Chris Jericho vs. Ricochet
- ZERO HOUR: Marina Shafir vs. Alex Windsor
Con una combinación de figuras consolidadas y nuevos protagonistas, AEW apuesta por una función que promete emociones y resultados determinantes rumbo a futuros eventos.