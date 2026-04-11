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AEW Dynasty 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México

La función desde Canadá reunirá a grandes estrellas de la lucha libre mundial

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(Cortesía: AEW)
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La empresa All Elite Wrestling (AEW) celebrará este domingo 12 de abril su evento Dynasty, función que se desarrollará en el Rogers Arena, inmueble con capacidad cercana a los 20 mil espectadores y casa de los Vancouver Canucks. La velada ha generado expectativa por la calidad de su cartel y los campeonatos en juego.

El combate principal tendrá a Maxwell Jacob Friedman (MJF) defendiendo el Campeonato Mundial de AEW ante Kenny Omega. En la previa, el canadiense recordó su trayectoria y habló sobre los retos físicos que ha enfrentado, además de asegurar que busca recuperar el título y demostrar su vigencia dentro del cuadrilátero.

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Omega también envió un mensaje a su rival, reconociendo su habilidad al micrófono, pero cuestionando su capacidad dentro del ring. La respuesta del campeón fue inmediata, interrumpiendo para restar valor a sus palabras y dejar una advertencia contundente: “El reloj está corriendo”.

En otro de los duelos destacados, el mexicano Andrade El Ídolo se enfrentará a Darby Allin, en un combate clave, ya que el ganador se perfilaría como retador al campeonato mundial en el futuro cercano.

(Cortesía: AEW)
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La división femenil también tendrá protagonismo, con Thekla exponiendo el Campeonato Mundial ante Jamie Hayter. Además, en el pre-show, Alex Windsor buscará revancha frente a Marina Shafir.

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El evento contará con otros combates relevantes que completan una cartelera de alto nivel. Dynasty podrá verse en México este domingo 12 de abril a partir de las 18:00 horas a través de Fox Sports Premium.

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Cartelera completa de AEW Dynasty:

  • Campeonato Mundial de AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega
  • Campeonato Continental de AEW: Jon Moxley vs. Will Ospreay
  • Campeonato Mundial en Parejas de AEW: FTR (c) vs. Cope & Christian Cage
  • Campeonato Mundial Femenino de AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter
  • Casino Gauntlet Match (por el Campeonato TNT): Tommaso Ciampa vs. Rush vs. luchadores por confirmar
  • Darby Allin vs. Andrade El Ídolo
  • Chris Jericho vs. Ricochet
  • ZERO HOUR: Marina Shafir vs. Alex Windsor
(Cortesía: AEW)
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Con una combinación de figuras consolidadas y nuevos protagonistas, AEW apuesta por una función que promete emociones y resultados determinantes rumbo a futuros eventos.

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