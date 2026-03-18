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Selección Mexicana suma otra baja: Santiago Giménez no será convocado para el México vs Portugal en el Azteca

Javier Aguirre enfrenta un panorama complicado por la cantidad de jugadores lesionados y la proximidad con el Mundial 2026

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Santiago Giménez, delantero de la
Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, no será convocado para partido contra Portugal (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En cuestión de semanas, la Selección Mexicana inaugurará el renovado Estadio Azteca, en esta nueva era del Estadio Banorte, la cancha recibirá un partido amistoso ante Portugal, juego en el que se espera la presencia de Cristiano Ronaldo.

Javier Aguirre empezó a perfilar la posible lista de convocados para la fecha FIFA de marzo, pero uno de los problemas que enfrenta el estratega mexicano es la cantidad de jugadores lesionados. Entre las bajas más recientes se trata de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz. Pero, hay otros jugadores que aún son duda para tener minutos en los próximos partidos.

Tal es el caso de Santiago Giménez, el delantero del Milán se sometió a una operación de tobillo y no ha visto actividad desde finales de 2025 cuando se sometió al tratamiento quirúrgico, por lo que no sería convocado.

Santi Giménez se perderá el México vs Portugal

El delantero mexicano cerca de
El delantero mexicano cerca de finalizar su rehabilitación, sumándose al trabajo en grupo e ilusionando al AC Milán y a la Selección Mexicana de cara al cierre de temporada y a la próxima Copa del Mundo. (Instagram/ @sant.gimenez)

La ausencia de Santiago Giménez en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el amistoso frente a Portugal en el Estadio Azteca ha causado inquietud en la afición local por las expectativas puestas en el delantero y la situación actual de la plantilla nacional.

Santiago Giménez no fue incluido en la convocatoria porque, aunque regresó recientemente a los entrenamientos con el AC Milan tras una cirugía en el tobillo derecho, no ha disputado partidos oficiales desde el 28 de octubre de 2025. El club italiano solicitó explícitamente a la federación mexicana que no participase en el amistoso, dado que consideran que aún necesita tiempo para retomar el ritmo y evitar recaídas, según reportó TUDN.

El Vasco Aguirre apoyó la petición del AC Milan después de verificar que la recuperación de Santi Giménez, aunque ha sido favorable, todavía no se ha traducido en minutos competitivos con su equipo.

Lesionados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Santiago Giménez compartió un post
Santiago Giménez compartió un post agradeciendo el éxito de su operación (X/ @Santgimenez_)

A la baja de Giménez se suman otros 11 jugadores mexicanos lesionados, lo que supone una complicación adicional para Javier Aguirre y su cuerpo técnico en la elaboración de la lista definitiva. Entre las ausencias confirmadas para la Copa del Mundo están Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón, quienes no alcanzarán a recuperarse para el torneo.

En la relación de jugadores cuya presencia sigue en duda se encuentran Gilberto Mora y Rodrigo Huescas, a la espera de un diagnóstico final que determine si podrán o no participar. Junto a ellos, futbolistas clave como Edson Álvarez, Julián Araujo, Mateo Chávez, César Huerta, Luis Chávez y Luis Romo enfrentan diferentes grados de lesión que comprometen su disponibilidad tanto para la próxima Fecha FIFA como ante la cercanía del Mundial.

Quiénes reemplazarían a Santiago Giménez en la convocatoria

los principales candidatos para
los principales candidatos para ocupar la posición de delantero centro son Raúl Jiménez y Armando González ( REUTERS/Eloisa Sánchez)

Ante la baja de Giménez, los principales candidatos para ocupar la posición de delantero centro son Raúl Jiménez y Armando González, quienes han tenido regularidad y se mantienen disponibles. Se prevé que el seleccionador nacional, en la lista que dará a conocer el jueves, incluya a ambos futbolistas como alternativas principales en la ofensiva del combinado nacional.

El partido ante Portugal será la última ocasión para que el cuerpo técnico observe en vivo a los posibles integrantes de la lista definitiva para el Mundial 2026, lo que otorga especial importancia a esta convocatoria en la etapa final de preparación.

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