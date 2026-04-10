‘Gato’ Ortiz lamenta no ser elegido como uno de los árbitros para el Mundial 2026: “Aún no hemos llegado”

El colegial espera dar un buen rendimiento en la Final de Vuelta.(Mexsport)

La exclusión de árbitros mexicanos en la lista oficial para la Copa del Mundo 2026 ha causado revuelo, con especial atención en la ausencia de Marco Antonio Ortiz, conocido como el “Gato”, figura constante en el futbol nacional de los últimos años y quien cuenta con certificación para ser elegible.

La lista oficial de la FIFA para árbitros del Mundial 2026 incluye a Katia Itzel García y César Arturo Ramos como los representantes centrales de México, así como asistentes y especialistas en videoarbitraje.

Ya está la lista completa de silbantes

La FIFA ha designado a 52 árbitros centrales para dirigir los 104 partidos del torneo, además de 88 asistentes y 30 árbitros asignados al VAR. Por parte de México, la delegación está encabezada por Katia Itzel García —quien tendrá su primera experiencia mundialista— y César Arturo Ramos, que disputará su tercer Mundial, acompañados por asistentes Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez. En la cabina del VAR estarán Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

A pesar de su alta exposición y experiencia en el arbitraje nacional, Ortiz quedó fuera de la convocatoria. Su ausencia resulta sorpresiva, especialmente tras su protagonismo reciente en la Liga MX e incluso en competiciones internacionales, lo que había elevado las expectativas sobre su posible incorporación al certamen mundialista.

La mexicana será una de las jueces más seguidas en el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Así reaccionó el ‘Gato’ tras ser descartado

Tras difundirse la lista, Marco Antonio Ortiz optó por expresarse en su cuenta de Instagram con un mensaje enfocado en la reflexión personal sobre metas y el proceso de crecimiento profesional. Su texto fue interpretado como una reacción a su ausencia, dado su tono introspectivo sobre el éxito y la superación individual:

“Trabajamos duro para llegar a donde estamos, solo para sentir que aún no hemos llegado... A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Ya lograste las metas que un día dijiste que te harían feliz. Porque en este mundo que nunca se detiene, siempre parece que falta algo más: otro logro, otra meta, otra versión de ti. Pero si nunca te permites sentir que ya estás, ¿cuándo vas a disfrutar el camino? Has avanzado mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz una pausa. Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia. Porque el éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues.”

Este mensaje apareció poco después de conocerse la lista oficial y en medio de múltiples reacciones que generó su ausencia dentro del grupo selecto rumbo al Mundial.

El árbitro mexicano mostró su descontento por no ser convocado. (IG Marco Ortiz)

La inclusión de una árbitra en el Mundial masculino

La designación de los representantes mexicanos confirma la presencia de México en el arbitraje mundialista. Destaca el debut de Katia Itzel García en el torneo más importante del futbol internacional y la continuidad de César Arturo Ramos, consolidando la experiencia mexicana en escenarios globales.

En contraste, la exclusión de Ortiz demuestra el alto grado de competencia que existe en la élite del arbitraje internacional. La decisión revela los retos internos y el estricto filtro que enfrentan los silbantes para acceder a la Copa del Mundo, donde el desempeño, la trayectoria y los procesos federativos tienen un peso determinante en cada ciclo.

Para la próxima justa mundialista, la FIFA ajustó los procesos de selección debido a la expansión a 104 partidos, lo que derivó en la convocatoria de un equipo arbitral más amplio: 52 centrales, 88 asistentes y 30 especialistas VAR. La lista oficial fue publicada este jueves, confirmando los nombres de los mexicanos seleccionados para distintos roles.

Ortiz ha sido uno de los silbantes más visibles y relevantes en el futbol mexicano en los últimos años, lo que intensificó la sorpresa por su ausencia en el listado definitivo. Sin embargo, la representación mexicana se mantiene firme en otras áreas del cuerpo arbitral designado para la Copa del Mundo 2026.

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