Fan Fest del Mundial 2026 en México: así serán los espacios públicos para ver los partidos de futbol

(Jesús Avilés / Infobae México)

El Gobierno de México dio a conocer cómo funcionarán los espacios públicos para seguir los partidos del Mundial de 2026 en el país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la representante del gobierno para la organización del torneo, Gabriela Cuevas, explicó el modelo que se implementará para acercar el evento a la población.

La estrategia contempla desde Fan Fest oficiales hasta transmisiones en plazas públicas y festivales culturales, con el objetivo de que el torneo pueda seguirse en comunidad en distintas regiones del país.

Tres sedes oficiales y acceso gratuito

Cuevas detalló que México contará con tres FIFA Fan Festival, ubicados en el Zócalo de la Ciudad de México, el Parque Fundidora en Nuevo León y la Plaza de la Liberación en Jalisco.

“Es importante decir que estos tres Fan Fest tienen entrada gratuita. Es un espacio donde se está buscando precisamente vivir el Mundial de una forma cercana, en comunidad, accesible y asequible para todos”, señaló.

Sobre su funcionamiento, también aclaró que en el caso del Zócalo capitalino no habrá venta de bebidas alcohólicas. “En el Fan Fest del Zócalo capitalino no se va a vender alcohol (…) solo se venderá cerveza cero”, indicó.

Pantallas en todo el país y festivales comunitarios

(Gobierno de la CDMX)

Además de las sedes oficiales, el gobierno federal prepara una estrategia más amplia para llevar los partidos a distintas regiones. A través de la Secretaría de Turismo, se impulsarán las denominadas “Fiestas México 2026”, que se realizarán en capitales estatales y pueblos mágicos.

En estos espacios se replicará el formato de los Fan Fest, con pantallas gigantes y actividades para el público. “Se está buscando vivir el Mundial de una forma cercana, en comunidad”, reiteró Cuevas.

A estas acciones se sumará la iniciativa de Grupo Modelo dentro del programa “Mundial social”, que contempla caravanas con pantallas móviles para proyectar los encuentros en diferentes puntos del país.

Cuevas explicó que esta estrategia responde a que no todos los partidos estarán disponibles en televisión abierta. “Eso sucederá con nada más alrededor de una tercera parte de los partidos de fútbol”, mencionó.

Finalmente, indicó que las sedes y ubicaciones de estas transmisiones se darán a conocer a través del sitio oficial del programa, donde también se informará sobre las actividades adicionales, como torneos, eventos culturales y concursos vinculados al Mundial.