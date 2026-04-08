Nicolás Larcamón asume la culpa tras la caída de Cruz Azul ante LAFC

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, asumió la responsabilidad tras la derrota 3-0 frente a Los Angeles FC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El entrenador reconoció fallas en la gestión del partido y admitió que el resultado complica el panorama rumbo a la vuelta.

“Cada error se pagó muy caro”: Larcamón tras la goleada

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Cruz Azul fue superado en su visita a Los Ángeles, donde el rival capitalizó sus oportunidades para construir una ventaja amplia en la serie. Tras el encuentro, Larcamón señaló que el equipo no logró controlar los momentos del partido.

“Enfrentamos a un gran rival que supo ser muy contundente… es un tipo de encuentro que nosotros claramente no gestionamos bien. Son de esas noches donde se paga muy caro cada error”, explicó en conferencia.

El técnico también apuntó a la falta de eficacia ofensiva, pese a tener lapsos de control:

“El rival aprovechó cada situación y fue letal, mientras que nosotros no transferimos nuestro dominio en situaciones claras de peligro”.

El técnico asume la responsabilidad y mira a la vuelta

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El resultado se suma a una racha reciente de resultados adversos, situación que el propio entrenador reconoció. Sin embargo, evitó cargar la presión sobre sus jugadores y asumió el peso del momento.

“Es cierto que estamos en un trance de resultados no esperados y soy el principal responsable… no podemos permitirnos más esta continuidad de resultados no favorables”, afirmó.

Larcamón también explicó que el equipo no logró el equilibrio necesario durante el partido:

“La responsabilidad es mía porque la operatoria en transición no fue la que necesitábamos para que el partido fuera más ordenado y equilibrado”.

Pese al marcador, el entrenador no dio por cerrada la eliminatoria, que se definirá en México el próximo 14 de abril.

América, siguiente prueba en la Liga MX

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Antes del duelo de vuelta, Cruz Azul tendrá otro compromiso exigente en el calendario, cuando enfrente al Club América en la Liga MX.

“La respuesta tiene que ser inmediata, estamos en una etapa en la que no podemos fallar”, sentenció el técnico.

El equipo buscará recomponer el camino en liga antes de intentar revertir la serie internacional.