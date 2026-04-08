Histórico: mexicano impone récord nacional tras nadar 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún

El nadador mexicano David Olvera completó un recorrido de 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún, en Quintana Roo, estableciendo un nuevo récord nacional de distancia continua.

La travesía concluyó este martes 7 de abril, tras 16 horas y 48 minutos de nado ininterrumpido.

Un récord tras casi 17 horas en el mar

El atleta, originario de San Luis Potosí, partió desde la punta sur de Cozumel y llegó a la playa del hotel Fiesta Americana en Cancún. Con este logro, se convirtió en el poseedor de la mayor distancia recorrida a nado en territorio mexicano.

A través de sus redes sociales, Olvera confirmó la marca:

“Se logró. Después de casi 17 horas de nado, de la punta sur de Cozumel hasta la playa del Hotel Fiesta Americana en Cancún, puedo decir que ya soy poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio mexicano”.

El nadador también destacó el trabajo colectivo detrás del reto:

“Quiero contar la historia del trabajo que cuesta formar un equipo para hacer esto posible. No sólo es esfuerzo físico y mental, es un gran esfuerzo de muchas personas”.

Un objetivo pendiente en su carrera

Previo a la travesía, en entrevista con Claro Sports, Olvera explicó que este desafío representaba su tercer intento por imponer el récord del nado más largo en México, luego de dos intentos fallidos en Querétaro y Cozumel.

“La verdad es que ya he intentado hacer esto tres veces. He fallado dos veces en romper esta marca: una vez en Querétaro y otra en Cozumel. Ahora es la tercera oportunidad”, señaló antes de iniciar el recorrido.

El deportista agregó que su motivación era cerrar un pendiente en su trayectoria:

“No me gusta quedarme con ese mal sabor de boca”.

Para este intento, realizó una preparación física, mental y espiritual. Aunque inicialmente proyectaba finalizar entre 13 y 14 horas, el tiempo final se extendió a poco menos de 17 horas.

Antecedentes: del circuito en Manhattan al récord en México

Este nuevo registro llega 10 meses después de que Olvera ingresara al Guinness World Records, tras completar un recorrido de 49 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York, con un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos.

Tras aquella marca, el nadador compartió su sentir en redes sociales:

“Sin palabras, lo logré. Después de tantos intentos fallidos, por fin gané. Soy el mejor del mundo en este circuito porque cuando pones el trabajo, cuando crees, los sueños se cumplen”.