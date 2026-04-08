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Braga vs Betis, EN VIVO: dónde y cuándo ver a Álvaro Fidalgo en la Europa League desde México

El duelo abre la serie de cuartos de final con el conjunto portugués como local

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Primer plano de Álvaro Fidalgo, un hombre con cabello oscuro y expresión concentrada, vistiendo una camiseta deportiva verde con logos blancos
(X/ @RealBetis)

El duelo entre el Sporting Braga y el Real Betis marca el arranque de los cuartos de final de la UEFA Europa League, con dos equipos que se mantienen dentro del top cinco de sus respectivas ligas.

El encuentro, además, representa una vitrina relevante para el mediocampista naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, en el escenario internacional.

Sede del encuentro

(REUTERS/Rita Franca)
(REUTERS/Rita Franca)

El compromiso se jugará en el Estádio Municipal de Braga, recinto inaugurado en 2003 con motivo de la Eurocopa 2004 y con capacidad para más de 30 mil espectadores.

El enfrentamiento reúne a dos clubes que han tenido presencia constante en la parte alta de sus ligas domésticas. En el caso del conjunto español, busca trascender en Europa en un torneo históricamente dominado por su rival regional, el Sevilla FC.

Horario y transmisión del Braga vs Betis

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El partido de ida se disputará este miércoles 8 de abril. El silbatazo inicial está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de Claro Sports en televisión, así como en su canal oficial de YouTube en streaming.

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