Nicole Pérez se integra a la selección mexicana para los partidos clasificatorios en CONCACAF

La jugadora de Rayadas llega a reforzar el mediocampo de México previo a sus enfrentamientos contra Islas Vírgenes y Puerto Rico. (Instagram: Nicole Pérez)

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer, a través de una publicación en sus redes sociales, la incorporación de Nicole Pérez para los partidos clasificatorios que disputará el tricolor ante Islas Vírgenes y Puerto Rico rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Esta noticia surge ante las bajas ya confirmadas de Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez, quienes no podrán participar en esta Fecha FIFA, crucial para obtener el boleto a la segunda fase de los Clasificatorios de CONCACAF.

Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez causan baja de la selección

La selección mexicana pierde a su jugadora más peligrosa como la Maga Ovalle y una de las máximas goleadoras del torneo como Ordoñez. (Ray Acevedo-USA TODAY Sports)

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales que tanto Jacqueline Ovalle como Diana Ordóñez no podrán estar presentes para los compromisos clasificatorios de CONCACAF ante Islas Vírgenes y Puerto Rico debido a problemas de lesión.

En dicha publicación, el Tricolor solo confirmó la incorporación de Myra Delgadillo, delantera de Tigres Femenil, para suplir a una de las futbolistas ausentes. Sin embargo, este martes, también anunciaron que Nicole Pérez se integrará a la preparación de la Selección Mexicana.

Sin duda, las ausencias de “La Maga” Ovalle y Diana Ordóñez representan un golpe duro para las dirigidas por Pedro López.

Por un lado, Ovalle es la jugadora más desequilibrante y talentosa del cuadro mexicano. Por el otro, Ordóñez vive una gran temporada en la Liga MX Femenil como la segunda máxima goleadora del torneo hasta el momento con 16 anotaciones.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil

Estas son las futbolistas mexicanas que buscarán el boleto a la fase final del clasificatorio en CONCACAF. (Foto: cortesía FMF)

Con estas ausencias, así queda la convocatoria de la selección mexicana para encarar sus compromisos clasificatorios ante Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se disputará el boleto a la siguiente fase de las eliminatorias:

Porteras

Estephanny Barreras (Pachuca)

Cecilia Santiago (Tigres)

Blanca Félix (Chivas)

Defensas

Kimberly Rodríguez (Club América)

Karol Bernal (Rayadas de Monterrey)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars FC)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Kenti Robles (Pachuca)

Reyna Reyes (Portland Thorns)

Greta Espinoza (Tigres)

Mediocampistas

Karla Nieto (Pachuca)

Alexia Delgado (Tigres)

Fátima Servín (Rayadas de Monterrey)

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Alice Soto (Rayadas de Monterrey)

Stephany Mayor (Tigres)

Nicole Pérez (Rayadas de Monterrey)

Delanteras

Scarlett Camberos (Club América)

Kiana Palacios (Utah Royals)

Jasmine Casarez (Chivas)

Charlyn Corral (Pachuca)

María Sánchez (Tigres)

Myra Delgadillo (Tigres)

El tricolor se medirá ante las Islas Vírgenes el viernes 10 de abril en Zacatecas, mientras que el sábado 18 de abril se medirá ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Para avanzar a la siguiente ronda de los clasificatorios de CONCACAF deberá ganar en sus dos partidos para tener el boleto garantizado. Sin embargo, en caso de golear por seis goles de diferencia o más en su primer encuentro, les bastaría un empate contra las boricuas para obtener el pase.