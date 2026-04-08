América va por todo en casa: Jardine perfila una vuelta ofensiva ante Nashville en la Concacaf

(EFE/Sashenka Gutiérrez)

El técnico del Club América, André Jardine, lanzó un mensaje claro de cara al partido de vuelta ante Nashville SC: el equipo debe hacerse notar en casa para avanzar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

Tras el empate en la ida, el brasileño anticipa un América más ofensivo en su regreso al “Estadio Azteca”, ahora Banorte.

“Cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer”

(Alan Poizner-Imagn Images)

Jardine explicó que el planteamiento del primer partido respondió a las condiciones del rival y a las bajas de último momento. Aun así, valoró el resultado y dejó claro que la serie se define en casa.

“Las competiciones matar-matar hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos... Hay que valorar el empate”, señaló.

Pensando en la vuelta, el técnico fue directo sobre lo que espera de su equipo:

“Si aspiramos a algo más en esta competición, cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer... hay que hacer prevalecer el Azteca”.

Ajustes tácticos y la ausencia de Brian Rodríguez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El entrenador detalló que el enfoque defensivo fue una decisión estratégica ante las circunstancias del plantel. América priorizó el orden para contener a un rival que ataca con muchos elementos.

“Era muy importante hoy hacernos sólidos defensivamente... no siempre hacemos eso, pero hoy era algo importante por la secuencia, por no tener jugadores al 100%”, explicó.

También destacó el trabajo de jugadores que cumplieron funciones específicas dentro del plan, como Violante, clave para cerrar espacios en una de las bandas más peligrosas de Nashville.

Sobre la ausencia de Brian Rodríguez, Jardine aclaró que no se trató de un tema de rendimiento, sino de lectura del partido:

“Fue una opción táctica... sin olvidar la importancia de Brian, que será fundamental para lo que viene”.

Con la serie abierta, las Águilas volverán a casa con la obligación de imponer condiciones y confirmar su pase a la siguiente ronda.