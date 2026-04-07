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Stephano Carrillo marca su cuarto gol en Europa con el Dordrecht

La carta del delantero mexicano pertenece al Feyenoord, por lo que busca ganarse la confianza del equipo neerlandés para recibir una oportunidad en Primera División

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La carta del delantero mexicano pertenece al Feyenoord, por lo que busca ganarse la confianza del equipo neerlandés para recibir una oportunidad en Primera División. (Facebook/ FC Dordrecht)
La carta del delantero mexicano pertenece al Feyenoord, por lo que busca ganarse la confianza del equipo neerlandés para recibir una oportunidad en Primera División. (Facebook/ FC Dordrecht)

El joven canterano de Santos Laguna volvió a dar muestras de su talento con una anotación en los últimos minutos del encuentro para darle un empate valioso al Dordrecht frente al Cambuur en la segunda división de Países Bajos.

Con este tanto, el delantero mexicano suma ya cuatro goles en el Viejo Continente y aspira que sus buenas actuaciones pueden volver a llenar del Feyenoord, equipo al que pertenece su carta.

Cómo fue el gol de Stephano Carrillo

El mexicano anotó su cuarto gol en Europa con el conjunto neerlandés. (Instagram: Stephano Carrillo)
El mexicano anotó su cuarto gol en Europa con el conjunto neerlandés. (Instagram: Stephano Carrillo)

Los locales se adelantaron en el marcador con un gol de Mark Diemers al minuto 64, lo que desató una serie de modificaciones en el FC Dordrecht, quienes buscaban urgentemente conseguir el gol del empate.

Esto propició la entrada de Stephano Carrillo al minuto 78, quien solo tardó tres minutos en equilibrar el marcador al aprovechar el primer balón que tuvo de cara al marco para anotar el 1-1 definitivo al 81′ en el Kooi Stadion, sorprendiendo al Cambuur, un equipo que ya tiene asegurado su ascenso a la Eredivisie la próxima temporada..

Pese a no ser constante en el once al solamente alinear en 14 de 31 partidos esta temporada, el delantero mexicano se consolida como el tercer máximo goleador de su equipo con cuatro dianas, donde lidera Yannick Eduardo con 12 goles, seguido por Nick Venema quien tiene ocho.

Los clubes a los que ha logrado marcarles son ante Den Bosch (23 de enero), Vitesse (30 de enero), Emmen (13 de febrero) y ahora Cambuur (6 de abril).

Trayectoria de Stephano Carrillo

(Foto: Twitter)
El joven cuenta con experiencia en fuerzas básicas de la selección mexicana. (Foto: Twitter)

Stephano Carrillo dio muestras de su talento en el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, donde anotó tres goles y se consolidó como el principal referente ofensivo del Tri, dirigido por Raúl Chabrand. En esa edición, México avanzó hasta octavos de final, pero cayó eliminado ante Mali en una goleada de 0-5.

El 18 de febrero de 2024 debutó en la Liga MX, durante la jornada 7 del Torneo Clausura 2024, frente a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, defendiendo la camiseta de Santos Laguna.

Formado en la Academia Santos Peñoles Velardeña, el delantero mexicano llegó a la cantera de la Comarca Lagunera en 2019 con la categoría Sub-13. Desde entonces, completó un proceso integral en los equipos albiverdes Sub-16, Sub-18 y Sub-23, hasta debutar en el primer equipo.

Este ascenso lo llevó a dar el salto a Europa, donde se encuentra cedido a préstamo con el FC Dordrecht, pero su carta pertenece al Feyenoord de la liga neerlandesa.

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