México Deportes

Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

El ex jugador de Santos Laguna se estrenó en el viejo continente con una anotación para contribuir a la victoria de su equipo

Guardar
El ex jugador de Santos
El ex jugador de Santos Laguna se estrenó en el viejo continente con una anotación para contribuir a la victoria de su equipo. (Instagram: Stephano Carrillo)

El delantero mexicano Stephano Carrillo marcó su primera anotación oficial en Europa con el FC Dordrecht, equipo de la segunda división en Países Bajos y se estrenó como goleador en Europa.

Después de formarse en las fuerzas básicas de Santos Laguna, el joven dio el salto al viejo continente para integrarse a las filas del Feyenoord, donde disputó un total de tres partidos en primera división y anotó dos goles en divisiones inferiores.

Con miras a tener más minutos, el equipo de Rotterdam lo cedió al FC Dordrecht, donde en 20 juegos ha marcado en una ocasión.

Cómo fue el gol de Stephano Carrillo

Stephano ya había anotado un
Stephano ya había anotado un par de anotaciones en las categorías inferiores del Feyenoord. (Instagram: Stephano Carrillo)

En el marco de la jornada 24, el mexicano comenzó el juego desde el banquillo Carrillo, pero ingresó de cambio al minuto 65 en sustitución de Joey de Bie.

Apenas cinco minutos después de entrar al campo, el atacante de 19 años aprovechó un descuido de la defensa rival para darle la ventaja parcial a su equipo por 2-1 al minuto 70.

Al 74’, Den Bosch logró empatar momentáneamente el marcador pero fue hasta al minuto 80 cuando el equipo de Stephano Carrillo logró el gol del triunfo gracias a una anotación por parte de Yannick Eduardo.

Con este resultado, el Dordrecht escaló a la decimotercera posición de la tabla con 28 puntos, muy lejos de los puestos de ascenso.

Trayectoria de Stephano Carrillo

El formado en las fuerzas
El formado en las fuerzas básicas de Santos tuvo su punto más alto en el mundial sub 17 con México en 2023. (Especial)

Stefano Carrillo dio muestras de su talento en el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, donde anotó tres goles y se erigió como el principal referente ofensivo del Tri dirigido por Raúl Chabrand.

En aquella edición, equipo mexicano avanzó a los octavos de final, donde terminó cayendo eliminado ante Malí por una escandalosa goleada de 0-5.

El 18 de febrero de 2024, debutó en la Liga MX durante la jornada 7 del Torneo Clausura 2024 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El delantero mexicano que militó en la Academia Santos Peñoles Velardeña, arribó a la Cantera de la ‘Comarca Lagunera’ en 2019 con la categoría Sub 13.

Desde entonces, realizó un proceso completo con los equipos albiverdes Sub 16, Sub 18 y Sub 23, hasta llegar al primer equipo y posteriormente dar el salto a Europa.

Temas Relacionados

Stephano CarrilloPaíses BajosFutbol mexicanoFC DordrechtFeyenoordmexico-deportes

Más Noticias

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

El torneo tendrá un formato similar al que ya se conoce en la Copa Intercontinental, donde los mejores equipos de cada continente competirán por el campeonato

FIFA Women’s Champions Cup 2026:

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

Catorce partidos sin el goleador obligan al cuerpo técnico a explorar nuevas fórmulas ofensivas, aunque buscarán la forma de que pueda volver lo antes posible

¿Peligra su puesto en la

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo termina entre los

Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

La mediocampista se une a un selecto grupo de jugadoras europeas que llegan al futbol mexicano con altas expectativas

Tigres femenil confirma el fichaje

Quiénes son los jugadores con descendencia mexicana con posibilidades de clasificar al Super Bowl

Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, New England Patriots y Denver Broncos pelearán por un lugar en el siguiente Super Bowl

Quiénes son los jugadores con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Cómo ver nuevos episodios de

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

Angelique Boyer agradece elogios de Lucero por su papel en Doménica Montero

San Valentín 2026: los 5 restaurantes más románticos de la Roma y Condesa

Ocesa niega imputación formal por caso AXE Ceremonia y se compromete a colaborar con las autoridades

DEPORTES

FIFA Women’s Champions Cup 2026:

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico