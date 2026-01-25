Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

El ex jugador de Santos Laguna se estrenó en el viejo continente con una anotación para contribuir a la victoria de su equipo. (Instagram: Stephano Carrillo)

El delantero mexicano Stephano Carrillo marcó su primera anotación oficial en Europa con el FC Dordrecht, equipo de la segunda división en Países Bajos y se estrenó como goleador en Europa.

Después de formarse en las fuerzas básicas de Santos Laguna, el joven dio el salto al viejo continente para integrarse a las filas del Feyenoord, donde disputó un total de tres partidos en primera división y anotó dos goles en divisiones inferiores.

Con miras a tener más minutos, el equipo de Rotterdam lo cedió al FC Dordrecht, donde en 20 juegos ha marcado en una ocasión.

Cómo fue el gol de Stephano Carrillo

Stephano ya había anotado un par de anotaciones en las categorías inferiores del Feyenoord. (Instagram: Stephano Carrillo)

En el marco de la jornada 24, el mexicano comenzó el juego desde el banquillo Carrillo, pero ingresó de cambio al minuto 65 en sustitución de Joey de Bie.

Apenas cinco minutos después de entrar al campo, el atacante de 19 años aprovechó un descuido de la defensa rival para darle la ventaja parcial a su equipo por 2-1 al minuto 70.

Al 74’, Den Bosch logró empatar momentáneamente el marcador pero fue hasta al minuto 80 cuando el equipo de Stephano Carrillo logró el gol del triunfo gracias a una anotación por parte de Yannick Eduardo.

Con este resultado, el Dordrecht escaló a la decimotercera posición de la tabla con 28 puntos, muy lejos de los puestos de ascenso.

Trayectoria de Stephano Carrillo

El formado en las fuerzas básicas de Santos tuvo su punto más alto en el mundial sub 17 con México en 2023. (Especial)

Stefano Carrillo dio muestras de su talento en el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, donde anotó tres goles y se erigió como el principal referente ofensivo del Tri dirigido por Raúl Chabrand.

En aquella edición, equipo mexicano avanzó a los octavos de final, donde terminó cayendo eliminado ante Malí por una escandalosa goleada de 0-5.

El 18 de febrero de 2024, debutó en la Liga MX durante la jornada 7 del Torneo Clausura 2024 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El delantero mexicano que militó en la Academia Santos Peñoles Velardeña, arribó a la Cantera de la ‘Comarca Lagunera’ en 2019 con la categoría Sub 13.

Desde entonces, realizó un proceso completo con los equipos albiverdes Sub 16, Sub 18 y Sub 23, hasta llegar al primer equipo y posteriormente dar el salto a Europa.