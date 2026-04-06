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Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta

En total, siete encuentros se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión abierta

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Algunos partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
Algunos partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

El calendario del Clausura 2026 ya ha definido cómo y cuándo se podrán ver los partidos correspondientes a la fecha 14. Puebla y León abrirán la jornada este viernes 10 de abril, mientras que el cierre estará a cargo del duelo entre Toluca y Atlético San Luis el domingo 12.

Quienes deseen seguir cada encuentro tendrán la posibilidad de elegir entre televisión abierta, canales de paga y diversas plataformas de streaming. La variedad de opciones garantiza que los aficionados puedan acceder a la transmisión según sus preferencias y disponibilidad de servicios.

Cabe señalar que el sábado 11 de abril destaca en la agenda el enfrentamiento entre América y Cruz Azul, señalado por la organización como el encuentro más atractivo del fin de semana.

Esta semana habrá jornada doble y te decimos los partidos de la fecha que se verán por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
Esta semana habrá jornada doble y te decimos los partidos de la fecha que se verán por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

Partidos de la jornada 14 que se podrán ver gratis por TV abierta

Los partidos de la jornada 14 que se podrán ver gratis y serán transmitidos por televisión abierta son el de Puebla vs León, Juárez vs Tijuana, Tigres vs Necaxa, Atlas vs Monterrey, América vs Cruz Azul, Pumas vs Mazatlán y Toluca vs Atlético San Luis.

Por su parte, los encuentros de Querétaro vs Necaxa y Pachuca vs Santos se podrán sintonizar solamente por la plataforma de Fox One.

  • Puebla vs León | viernes 10 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Canal 7 y Fox One
  • Juárez vs Tijuana | viernes 10 de abril a las 21:00 horas | transmisión por Canal 7 y Fox One
  • Querétaro vs Necaxa | sábado 11 de abril a las 17:00 horas | transmisión por Fox One
  • Tigres vs Chivas | sábado 11 de abril a las 17:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7
  • Atlas vs Monterrey | sábado 11 de abril a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5
  • Pachuca vs Santos | sábado 11 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Fox One
  • América vs Cruz Azul | sábado 11 de abril a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5
  • Pumas vs Mazatlán | domingo 12 de abril a las 12:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Las Estrellas
  • Toluca vs Atlético San Luis | domingo 12 de abril a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Clausura 2026?

El equipo de Chivas encabeza la clasificación del torneo con una campaña que suma 31 puntos, resultado de 10 victorias, un empate y dos derrotas. Esta cifra permite a los rojiblancos mantenerse en la cima por encima de sus principales perseguidores.

En la segunda posición se ubica Cruz Azul con un acumulado de 27 unidades, lo que le permite sostenerse como principal escolta. Por su parte, Toluca se coloca en el tercer lugar de la tabla general tras alcanzar 26 puntos.

En el otro extremo del campeonato, Santos atraviesa una situación complicada al ubicarse en el último lugar con solo 9 puntos. Los equipos de Mazatlán y Querétaro también figuran en la parte baja, ya que ambos suman 11 unidades.

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