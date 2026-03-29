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Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

El cuadro escarlata busca el bicampeonato del torneo y su cuarto título en los últimos dos años

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El cuadro escarlata busca el bicampeonato del torneo y su cuarto título en los últimos dos años. (Diablos Rojos Mx)
El cuadro escarlata busca el bicampeonato del torneo y su cuarto título en los últimos dos años. (Diablos Rojos Mx)

Los Diablos Rojos del México se clasificaron por segundo año consecutivo a la final de la Baseball Champions League Américas, donde se medirán ante los Kane County Cougars de Estados Unidos, un equipo que llega invicto y sin perder un solo partido en lo que va del torneo.

Tras iniciar con una derrota en esta edición, el conjunto escarlata encadenó tres triunfos consecutivos para forjar su camino rumbo al juego por el campeonato y ahora buscan obtener el bicampeonato frente a su afición este domingo 29 de marzo.

Resultados del torneo en la Fase de Round Robin

Después de comenzar con una derrota, los Diablos sumaron tres victorias consecutivas para lograr su boleto a la final. (Diablos Rojos Mx)
Después de comenzar con una derrota, los Diablos sumaron tres victorias consecutivas para lograr su boleto a la final. (Diablos Rojos Mx)

Los Kane County Cougars, representante de la American Association Baseball League, han tenido un torneo sobresaliente al pasar por encima de cada uno de sus rivales y llegan a esta final como el favorito para el campeonato.

Para los Diablos Rojos del México, el panorama se asemeja al que tuvieron en la Liga Mexicana de Béisbol el año pasado, donde el pitcheo ha sido su principal debilidad.

A ello se suman ausencias clave como las de Robinson Canó, Julián Ornelas y Juan Carlos “El Haper” Gamboa, quienes se incorporarán más adelante al equipo, lo cual ha mermado el rendimiento global del equipo.

Después de la fase regular, así quedaron los standings del torneo:

  1. Kane County Cougars (Estados Unidos): 4-0
  2. Diablos Rojos del México (México): 3-1
  3. Santos (Nicaragua): 2-2
  4. Cocodrilos de Matanzas (Cuba): 1-3
  5. CTBC Brothers (China Taipei): 0-4

A pesar de las bajas, el cuadro de los pingos busca conseguir el bicampeonato frente a su afición, sumando un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Qué es la Baseball Champions League Américas

Esta es la tercera edición del torneo, segunda como torneo oficial ya que el primero fue exhibición. (Diablos Rojos Mx)
Esta es la tercera edición del torneo, segunda como torneo oficial ya que el primero fue exhibición. (Diablos Rojos Mx)

La Baseball Champions League Americas (BCL Americas) es un torneo anual de clubes disputado por equipos de béisbol profesionales del continente americano, la cual suele disputarse en abril antes que las distintas ligas de verano inicien sus torneos en cada país.

Su primera edición se llevó a cabo en 2023 como un torneo piloto en Mérida, Yucatán, el cual no se contabiliza oficialmente dentro del palmarés del certamen, donde los Fargo‑Moorhead RedHawks de Estados Unidos se coronaron campeones.

El primer torneo oficial se llevó a cabo en 2025 desde el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, donde los Diablos Rojos inscribieron su nombre como el primer campeón en la historia de la competición tras vencer en la final a los Leñadores de las Tunas.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro por el campeonato de la Baseball Champions League Américas entre los Diablos Rojos del México y los Kane County Cougars podrá seguirse este domingo 29 de marzo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN.

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