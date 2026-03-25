Diablos Rojos del México presenta su nuevo uniforme para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Los escarlatas buscan conseguir el tricampeonato durante esta temporada y su segundo título consecutivo en la Baseball Champions League Americas. (Diablos Rojos Mx)

Los Diablos Rojos del México presentaron a través de sus redes sociales el que será su nuevo uniforme para disputar la Baseball Champions League Americas y la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con el lema: “Nueva piel, primer uniforme del año con el que buscaremos el bicampeonato en la BCL y el tricampeonato en LMB”, el conjunto escarlata publicó una serie de fotos y videos donde se observa a los jugadores del plantel con el nuevo jersey.

Detalles del jersey

Conoce los detalles detrás del jersey para la próxima temporada. (Diablos Rojos Mx)

Los Diablos decidieron mantener el rojo característico como color principal, pero a diferencia de la indumentaria de la temporada pasada, no tendrá las mangas en color blanco.

Uno de los detalles más destacados de la nueva franela es la presencia de franjas en blanco y azul, que adornan tanto el cuello como las mangas, aportando un toque distintivo y moderno al diseño.

Además, en el interior del cuello se incorpora la emblemática frase “Vivir y morir jugando béisbol”, un lema que refleja la pasión inquebrantable por el deporte y la identidad del equipo.

El club también resalta la innovadora tecnología Jacquard empleada en estos uniformes de la temporada. Esta técnica permite integrar sutiles ‘flamas’ verticales, que refuerzan la esencia del equipo bicampeón y le otorgan una personalidad única.

Cada temporada, los Pingos acostumbran lanzar varios uniformes alternativos. Por ejemplo, en la campaña anterior presentaron cerca de 10 jerseys diferentes, resultado de diversas colaboraciones especiales.

Se anticipa un patrón similar para este año, con múltiples revelaciones, por lo que los aficionados deberán estar atentos a los próximos anuncios por parte del club.

Calendario de Diablos en la Baseball Champions League Americas

Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol tras vencer a los Piratas de Campeche. (@DiablosRojosMX)

El conjunto escarlata disputa por segundo año consecutivo esta competencia, con la meta de conquistar el campeonato nuevamente. Sin embargo, el camino arrancó con tropiezo este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde cayeron ante los Kane County Cougars por marcador de 14-7.

Los escarlatas buscarán redimirse en los duelos restantes de la ronda Round Robin, con el objetivo de clasificar a la final como uno de los dos mejores equipos de la primera ronda.

A continuación, te presentamos el calendario completo de juegos para los Diablos:

Kane County Cougars de Estados Unidos 14-7 Diablos Rojos del México: 24 de marzo

Diablos Rojos del México vs Dantos de Nicaragua: 25 de marzo

Diablos Rojos del México vs CTBC Brothers de China Táipei : 27 de marzo

Cocodrilos de Matanzas de Cuba vs Diablos Rojos del México: 28 de marzo

En caso de clasificar, final el 29 de marzo a las 14:00 horas

Todos los encuentros de la fase regular para el conjunto escarlata serán a las 19:00 horas y podrán verse a través de ESPN.