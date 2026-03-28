Polémica: proponen jerseys de la Selección Mexicana inspirados en El Chavo del 8 y desatan críticas

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Un video difundido recientemente en plataformas digitales desató una intensa discusión entre aficionados luego de que un grupo de periodistas deportivos realizara comentarios irónicos sobre la Selección Mexicana y posibles diseños de uniformes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El material muestra a varios comunicadores durante una transmisión en vivo, entre ellos Flavio Azzaro, quienes presentan ocho propuestas de camisetas que, según mencionan, “le regalan a gente de marketing de la Selección Mexicana”. La frase generó reacciones inmediatas por el tono en el que fue expresada.

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En la grabación, los participantes exhiben una primera serie de cuatro uniformes inspirados en personajes de El Chavo del 8, uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana. Cada diseño hace referencia a figuras reconocidas: El Chavo, Don Ramón, La Chilindrina y Quico, lo que provocó comentarios en tono humorístico dentro del propio panel.

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Durante la transmisión, algunos de los presentes incluso aseguraron que adquirirían alguna de esas versiones, manteniendo la dinámica de broma que caracterizó el segmento.

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Posteriormente, el enfoque cambió hacia el historial deportivo del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA. En ese punto, mostraron otras dos camisetas con mensajes alusivos a los resultados del equipo mexicano: una con el número cero, en referencia a la ausencia de títulos, y otra que hace alusión a la falta de clasificaciones a Cuartos de Final en ediciones recientes.

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En la parte final del video, los comentaristas presentaron dos diseños adicionales. Uno de ellos incluye la imagen del cantante Luis Miguel, mientras que el último combina elementos del uniforme mexicano con el de la selección de Estados Unidos, cerrando así la secuencia de propuestas.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, numerosos usuarios mexicanos respondieron con mensajes en los que replicaron el tono de burla, pero dirigido hacia los periodistas argentinos, generando un intercambio constante de comentarios.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron negativas. Otro grupo de aficionados consideró el contenido como una broma, destacando que el programa televisivo utilizado como referencia forma parte de la cultura popular y que, incluso en México, este tipo de humor es frecuente.

El video continúa generando debate en distintas plataformas, reflejando cómo el futbol y la identidad cultural siguen siendo temas sensibles que provocan posturas divididas entre los seguidores.