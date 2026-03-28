Así será el show de luces y sonido en la reinauguración del Estadio Azteca

La reapertura del mítico Estadio Azteca incluirá un show de iluminación digital e innovaciones acústicas que buscan posicionar al recinto como un estandarte rumbo a la Copa Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)

La expectativa por la reapertura del mítico Estadio Azteca se ha intensificado en las últimas horas, no sólo por las mejoras estructurales que se han implementado, sino también por el espectáculo tecnológico que acompañará el regreso del recinto.

En este sentido, usuarios y fuentes especializadas han adelantado que la ceremonia de reinauguración en el México vs Portugal contaría con un show de luces y sonido que busca posicionar al estadio entre los escenarios más modernos del continente rumbo al Mundial 2026.

El Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte tras su proceso de remodelación, deja ver ya sus avances finales, donde destaca su iluminación LED en pleno funcionamiento, la cual anticipa el ambiente mundialista de cara al encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal, a celebrarse este sábado. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA. CRUZ/CUARTOSCURO.COM

En días previos, en el estadio se realizaron pruebas técnicas de audio, video e iluminación, bajo la supervisión de autoridades nacionales e internacionales. Los resultados han generado expectativa entre los asistentes y en redes, donde ya circulan adelantos del montaje.

Tecnología e iluminación: la nueva imagen del estadio

El espectáculo de apertura contaría con un despliegue de luces LED y pantallas exteriores nunca antes visto en el recinto.

Las pruebas realizadas evidenciaron la capacidad del sistema para lograr efectos de iluminación en tonos verde, blanco y rojo , con un predominio del color rojo, en sincronía con la fachada y el interior del estadio.

El encendido secuencial de las luces y la coreografía luminosa reflejan una apuesta por la innovación y la identidad nacional.

El sistema de sonido fue renovado por completo, permitiendo una acústica envolvente tanto en gradas como en la cancha.

Gracias a la cuenta de Ar2_Mx se pudo conocer el sistema de luces LED en tonos verde, blanco y rojo, que promete redefinir la identidad visual del Estadio Azteca y su fachada. (X/ @ar2_mx)

Así, esta nueva infraestructura colocaría al Coloso de Santa Úrsula en el estándar de los grandes estadios internacionales, garantizando que cada evento cuente con una atmósfera visual y auditiva de alto impacto.

Música, cultura y ambiente previo al partido

El show en el Estadio Banorte no sólo sería visual, pues el audio cobrará protagonismo durante la ceremonia y los momentos previos al partido.

Durante las pruebas, se escucharon remixes de temas tradicionales como Cielito lindo y fragmentos instrumentales emblemáticos.

Se espera la inclusión de canciones de Carín León y Grupo Frontera , quienes forman parte de la banda sonora oficial del Mundial 2026 .

El ambiente se complementará con música en vivo y mezclas pensadas específicamente para celebrar la cultura mexicana.

La acústica renovada del Estadio Azteca promete garantizar una experiencia envolvente tanto en las gradas como en la cancha durante los eventos. (TikTok/ @18288jos)

Estas elecciones musicales buscan conectar con el público e impulsar el ánimo en las tribunas, utilizando la tecnología para lograr una experiencia colectiva única.

Expectativa y reacciones previas

La reacción del público a los adelantos publicados no se ha hecho esperar:

Tras la publicación de los videos de las secuencias de luces , los usuarios han destacado la magnitud y el colorido del montaje.

Las imágenes de la fachada iluminada y el sonido ambiental han generado comentarios positivos y un efecto viral, alimentando la expectativa de cara al evento.

Los contenidos han permitido a los aficionados anticipar los detalles del espectáculo, aumentando el interés por seguir el evento.

El Estadio Banorte pasó las pruebas finales de audio y video. (X/@GrupoOllamani)

De esta manera, a sólo horas de la reapertura, el Estadio Azteca se perfila como un referente tecnológico, con un show de luces y sonido que promete marcar el inicio de una nueva etapa para el futbol mexicano y la afición mexicana.