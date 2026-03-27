Jake Paul acusa a promotores de Canelo Álvarez de protegerlo para evitar la pelea con el youtuber: “Amenazaron con cancelarlo”

El estadounidense pretende dejar una marca en el boxeo con un combate que rompa las expectativas. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las acusaciones de Jake Paul contra los promotores de Saúl Canelo Álvarez por impedir una pelea entre ambos han reavivado la controversia en el boxeo internacional. El estadounidense sostiene que personas vinculadas al entorno de Canelo amenazaron con cancelar un contrato de gran valor si el púgil mexicano aceptaba enfrentarlo, al mismo tiempo que Paul sigue lanzando desafíos a pesar de haber sufrido una doble fractura de mandíbula.

Jake Paul asegura que representantes y promotores de Canelo Álvarez intervinieron directamente para frenar el combate, alegando que, tras un preacuerdo firmado, amenazaron con rescindir un contrato estimado en USD 300 millones. Ante esa presión, según Paul, el boxeador mexicano optó por no aceptar la pelea, frustrando así el enfrentamiento que ya tenía una carta de intención y fecha tentativa.

En entrevista con CriptoMikli, Paul afirma que existe un grupo en el deporte dispuesto a evitar que logre mayor protagonismo. “No quieren que pelee conmigo porque hay gente en el boxeo a la que no le caigo bien”, declaró el estadounidense. El también youtuber subraya que la decisión no partió de Canelo, sino de quienes gestionan sus compromisos y contratos, insistiendo en que su objetivo era transformarse en una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial.

Jake Paul acusa a gente de Canelo de impedir la pelea (Kirby Lee-Imagn Images)

Jake Paul acusa a gente de Canelo de impedir la pelea

La historia de intentos para concretar una pelea entre Paul y Canelo Álvarez comenzó un año antes del acuerdo de Canelo con Riyadh Season. En ese periodo, ambas partes firmaron una carta de intención. Sin embargo, compromisos previos del mexicano impidieron avanzar con el combate.

Jake Paul sostiene que, cuando se enteraron de la inminente pelea, quienes firmaron el contrato de Álvarez amenazaron con su cancelación, cuyo valor ascendía a USD 300 millones. Debido a esto, la función prevista para el 3 de mayo y que iba a transmitirse por Netflix se cayó, y Jake Paul afirma haber dejado de percibir hasta USD 100 millones por la ruptura del preacuerdo, según información atribuida a CriptoMikli.

El propio Paul ha reiterado que cada acercamiento se topa con resistencia dentro del boxeo profesional por parte de figuras influyentes. Hasta el momento, Canelo Álvarez no ha ofrecido declaraciones públicas ante el más reciente desafío planteado desde Estados Unidos.

Aunque enfrenta una lesión de consideración y el revés en el cuadrilátero ante Joshua, Jake Paul sigue firme en su objetivo de medirse ante Canelo. El ambiente del boxeo internacional continúa atento a cualquier desarrollo entre ambos deportistas.

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Reto a Canelo tras doble fractura de mandíbula

Después de su derrota ante Anthony Joshua el 27 de marzo de 2026, Paul anunció que sufrió una doble fractura de mandíbula. Según Infobae, pese a la gravedad de la lesión, publicó la radiografía en sus redes sociales y lanzó un nuevo reto, exigiendo un combate con Canelo Álvarez en solo diez días.

Durante el combate, Joshua, ex campeón unificado de la OMB, FIB y AMB, derribó varias veces a Paul y terminó imponiéndose de forma contundente, de acuerdo con Infobae. A pesar de ello, Paul mantiene activa la búsqueda de enfrentarse a Canelo, insistiendo en el desafío público mientras el mexicano no ha respondido oficialmente.