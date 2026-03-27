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Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca

La rivalidad de cinco años se reactiva este 2026 en uno de los encuentros más esperados de la próxima velada de la UFC

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La mexicana quiere demostrar que aún se encuentra entre las mejores peleadoras. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
La mexicana quiere demostrar que aún se encuentra entre las mejores peleadoras. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La pelea entre Alexa Grasso y Maycee Barber 2 encabeza la cartelera de UFC Seattle este sábado 28 de marzo, en una revancha donde la excampeona mexicana y la estadounidense se reencuentran tras cinco años. En esta ocasión, ambas buscan avanzar en sus carreras en las artes marciales mixtas, aunque el combate no será por un cinturón de campeonato.

Un combate con historia

En su primer enfrentamiento en 2019, Grasso se impuso por decisión unánime ante Barber. Aquel resultado estableció una rivalidad que se mantiene vigente y que ahora tendrá un nuevo capítulo en Seattle.

Grasso, tras convertirse en la primera campeona de UFC nacida en México al vencer a Valentina Shevchenko, busca retomar impulso en su trayectoria profesional. La peleadora mexicana llega con dieciséis victorias, cinco derrotas y un empate.

Por su parte, Barber suma una racha de siete triunfos consecutivos y presenta un récord de quince victorias y dos derrotas, posicionándose como una aspirante seria dentro del peso mosca.

La peleadora subió al pesaje sin ningún problema.
La peleadora subió al pesaje sin ningún problema. (Captura de video UFC)

A qué hora y dónde ver a la mexicana

Quienes deseen ver el duelo entre Grasso y Barber podrán hacerlo en vivo por la señal de streaming de Paramount, de forma exclusiva para la cartelera principal de UFC Seattle, a partir de las 18:00 horas del centro de México.

Lo mejor de Alexa Grasso en la UFC

La luchadora ha protagonizado varias de las peleas más emblemáticas de la rama femenil en la UFC. Aquí te dejamos algunas de sus mejores peleas:

  • vs. Valentina Shevchenko I (UFC 285): Su momento cumbre. Sometió a la campeona más dominante con un mataleón, convirtiéndose en la primera campeona nacida en México.
  • vs. Valentina Shevchenko II (Noche UFC): Una guerra de 5 asaltos que terminó en un empate técnico. Fue una pelea histórica por el nivel de boxeo y resistencia que mostró Alexa en su primera defensa.
  • vs. Maycee Barber (UFC 258): Una exhibición de boxeo técnico donde frenó la agresividad de Barber, consolidándose como una contendiente de élite en el peso mosca.
  • vs. Joanne Wood (UFC on ESPN 33): Demostró su evolución en el suelo al finalizar a la veterana Wood en el primer asalto con una sumisión rápida.
  • vs. Viviane Araújo (UFC Fight Night 212): Su primer evento estelar a 5 rounds, donde dominó con su jab y juego de pies para ganar por decisión unánime y asegurar su oportunidad por el título.
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Cartelera del UFC Seattle y otras peleas clave

Además de Grasso y Barber, la velada incluirá una pelea estelar entre Israel Adesanya y Joe Pyfer. Adesanya, excampeón mundial, retorna al octágono con un historial de veinticuatro victorias y cinco derrotas, buscando recuperar su sitio entre los principales exponentes del peso medio.

Pyfer llega con diecisiete victorias y una derrota, presentándose como uno de los peleadores jóvenes con mayor proyección actualmente. Enfrentará a Adesanya en un desafío clave para consolidar su ascenso en las artes marciales mixtas.

Aunque la pelea principal tampoco otorga un cinturón, la trayectoria y el momento que viven tanto Adesanya como Pyfer añaden relevancia a la cartelera de UFC Seattle para la afición de los deportes de combate.

Barber, ubicada en el puesto quince del ranking oficial y respaldada por su serie de victorias recientes, se confirma como una rival de peligro y una contendiente real para el campeonato mundial de peso mosca.

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