México Deportes

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, la federación japonesa y la Real Sociedad siguen de cerca la recuperación de su estrella

Guardar
La recuperación de Kubo va
La recuperación de Kubo va lenta mientras se aproxima el Mundial 2026. (Photo by Philip FONG / AFP)

El futuro de Takefusa Kubo en la próxima Copa del Mundo 2026 mantiene en vilo al fútbol japonés. El mediapunta de la Real Sociedad no integró la última convocatoria de la selección de Japón durante la Fecha FIFA de marzo, tras confirmarse una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El club español informó que el futbolista permanecerá fuera de las canchas varias semanas, lo que pone en duda su presencia en el máximo torneo internacional.

Una ausencia que inquieta a Japón

Kubo, con apenas 25 años, se consolidó como uno de los jugadores más relevantes del fútbol asiático.

Su rendimiento en la Liga de España lo posicionó como referente de una generación que aspira a llevar a Japón a instancias históricas en el Mundial.

Sin embargo, el golpe sufrido ante el Barcelona encendió las alarmas tanto en la Real Sociedad como en la federación japonesa.

El delantero japonés de la
El delantero japonés de la Real Sociedad Take Kubo y el centrocampista francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, en foto de archivo de Juan Herrero. EFE

El entrenador del club, solicitó un tratamiento conservador para evitar agravar el cuadro muscular y descartó una recuperación exprés.

Las primeras estimaciones médicas indicaron un plazo de tres a ocho semanas, aunque la evolución muestra matices. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, el jugador prioriza la recuperación total antes de acelerar el regreso, en un contexto donde el calendario no ofrece margen para recaídas.

La ausencia de Kubo en la Fecha FIFA llevó a que el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, experimente variantes ofensivas.

El equipo ya acusó la baja de otros referentes como Daichi Kamada y Takumi Minamino, lo que intensificó la preocupación en torno a la falta de recambios con experiencia internacional.

A pesar de los contratiempos, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con el mediapunta para el inicio del Mundial en junio.

La expectativa por su recuperación

Durante su estancia en Japón, Kubo se enfocó en el trabajo de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas tanto del club como de la selección.

“Quiero volver en mi mejor versión y ayudar a mi país en el torneo más importante”, declaró el jugador.

La expectativa sobre su regreso se mantiene alta, dado que su capacidad de desequilibrio y visión de juego no tiene reemplazo directo en la plantilla.

La prensa deportiva local destaca que la prioridad para el club y la selección será evitar riesgos innecesarios que puedan comprometer la carrera del futbolista.

El caso de Kubo se suma a la lista de incógnitas que rodean la lista definitiva de Japón para el Mundial. El cuerpo médico de la Real Sociedad y la federación japonesa alinean criterios para monitorear la evolución del jugador.

El seguimiento será constante durante las próximas semanas, con la vista puesta en los informes médicos y la respuesta física del futbolista.

A menos de tres meses del inicio del torneo, la incertidumbre sobre la presencia de Takefusa Kubo mantiene en alerta tanto a la afición japonesa como al club español.

La decisión final dependerá de los próximos exámenes médicos y de la capacidad del jugador para reincorporarse a la alta competencia sin riesgos adicionales.

Temas Relacionados

Take KuboCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Selección de Japónmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Hasta el momento, el equipo cementero no ha compartido alguna postura oficial al respecto de la situación de su director deportivo

Reportan que a Iván Alonso,

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

Clara Brugada y el Gobierno de CDMX anunciaron un operativo de seguridad sin precedentes para el regreso del Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026

Así será el operativo de

La Selección Mexicana estrena su himno con Grupo Frontera “Un solo corazón”

La reconocida agrupación presenta la canción que acompañará al equipo dirigido por Javier Aguirre camino a la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana estrena su

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda se disputarán el último pase y el derecho a medirse ante la Selección Mexicana en el Estadio Banorte en la tercera fecha de grupos del Mundial 2026

Mundial 2026: esta es la

México vs Portugal será transmitido en el Zócalo de la CDMX gratis: lo que debes saber para ver el juego del Tri

Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX, invitó a los aficionados sin boleto para el Estadio Banorte a acudir a la plancha del Zócalo

México vs Portugal será transmitido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue como Ceci Flores

Así fue como Ceci Flores se convirtió en líder de madres buscadoras y el momento en que halló los restos de su hijo

Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Dos detenidos y más de 17 mil litros de precursores químicos asegurados en retén de la carretera Morelia–Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover revela cuánto le

Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

Fan de Kenia Os sorprende al unirse a videollamada con Peso Pluma y logra interacción exclusiva con la cantante

Joe Keery, estrella de Stranger Things, es captado en CDMX a horas de su show en el Pepsi Center

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia que su ex no le deja ver a sus hijos desde hace años: “Los secuestró y manipuló”

DEPORTES

Reportan que a Iván Alonso,

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

La Selección Mexicana estrena su himno con Grupo Frontera “Un solo corazón”

Ya es un hecho, suspenderán clases en Jalisco por el Mundial 2026 estas fechas

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México