Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

La recuperación de Kubo va lenta mientras se aproxima el Mundial 2026. (Photo by Philip FONG / AFP)

El futuro de Takefusa Kubo en la próxima Copa del Mundo 2026 mantiene en vilo al fútbol japonés. El mediapunta de la Real Sociedad no integró la última convocatoria de la selección de Japón durante la Fecha FIFA de marzo, tras confirmarse una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El club español informó que el futbolista permanecerá fuera de las canchas varias semanas, lo que pone en duda su presencia en el máximo torneo internacional.

Una ausencia que inquieta a Japón

Kubo, con apenas 25 años, se consolidó como uno de los jugadores más relevantes del fútbol asiático.

Su rendimiento en la Liga de España lo posicionó como referente de una generación que aspira a llevar a Japón a instancias históricas en el Mundial.

Sin embargo, el golpe sufrido ante el Barcelona encendió las alarmas tanto en la Real Sociedad como en la federación japonesa.

El delantero japonés de la Real Sociedad Take Kubo y el centrocampista francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, en foto de archivo de Juan Herrero. EFE

El entrenador del club, solicitó un tratamiento conservador para evitar agravar el cuadro muscular y descartó una recuperación exprés.

Las primeras estimaciones médicas indicaron un plazo de tres a ocho semanas, aunque la evolución muestra matices. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, el jugador prioriza la recuperación total antes de acelerar el regreso, en un contexto donde el calendario no ofrece margen para recaídas.

La ausencia de Kubo en la Fecha FIFA llevó a que el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, experimente variantes ofensivas.

El equipo ya acusó la baja de otros referentes como Daichi Kamada y Takumi Minamino, lo que intensificó la preocupación en torno a la falta de recambios con experiencia internacional.

A pesar de los contratiempos, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con el mediapunta para el inicio del Mundial en junio.

La expectativa por su recuperación

Durante su estancia en Japón, Kubo se enfocó en el trabajo de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas tanto del club como de la selección.

“Quiero volver en mi mejor versión y ayudar a mi país en el torneo más importante”, declaró el jugador.

La expectativa sobre su regreso se mantiene alta, dado que su capacidad de desequilibrio y visión de juego no tiene reemplazo directo en la plantilla.

La prensa deportiva local destaca que la prioridad para el club y la selección será evitar riesgos innecesarios que puedan comprometer la carrera del futbolista.

El caso de Kubo se suma a la lista de incógnitas que rodean la lista definitiva de Japón para el Mundial. El cuerpo médico de la Real Sociedad y la federación japonesa alinean criterios para monitorear la evolución del jugador.

El seguimiento será constante durante las próximas semanas, con la vista puesta en los informes médicos y la respuesta física del futbolista.

A menos de tres meses del inicio del torneo, la incertidumbre sobre la presencia de Takefusa Kubo mantiene en alerta tanto a la afición japonesa como al club español.

La decisión final dependerá de los próximos exámenes médicos y de la capacidad del jugador para reincorporarse a la alta competencia sin riesgos adicionales.