Sebastian Jurado dejaría la Liga MX para llegar a este club europeo

El portero mexicano podría llegar a la segunda división de Inglaterra. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Sebastián Jurado, actual portero y capitán del FC Juárez, se perfila como una de las opciones más sólidas para reforzar la portería del Queens Park Rangers en el próximo mercado de verano.

Diversos reportes apuntan que el guardameta mexicano ha despertado interés en el club londinense que milita en la EFL Championship, la segunda división de Inglaterra.

Según publicó Claro Sports, Jurado ha sido seguido de cerca por la directiva del equipo británico desde hace varios meses debido a su regularidad y desempeño en la Liga MX.

La posibilidad de que el arquero mexicano emigre al fútbol europeo toma fuerza tras consolidar su carrera en el balompié nacional.

Tras un paso complicado por Cruz Azul, donde no logró afianzarse como titular, Jurado encontró en el conjunto fronterizo una plataforma para relanzar su carrera.

Actualmente, suma 64 partidos oficiales con Juárez, con 94 goles recibidos y 11 porterías en cero, cifras que lo posicionan como uno de los referentes del plantel.

El Queens Park Rangers valora especialmente el perfil de Jurado por su combinación de juventud y experiencia. El club, cuyo plantel promedia 25 años de edad, busca incorporar liderazgo y estabilidad en la portería.

Además, la búsqueda de un nuevo arquero se intensificó por la situación contractual de Paul Nardi, titular del equipo, cuyo vínculo finaliza este año.

El nombre del mexicano ya había sido considerado en la pasada ventana invernal, aunque no se concretó una negociación en ese momento. Para este verano, el escenario podría cambiar si el interés se transforma en una oferta formal.

El club inglés valoraría la experiencia de Jurado. REUTERS/Dylan Martinez

América también seguiría de cerca a Jurado

La proyección internacional de Sebastián Jurado no es la única opción sobre la mesa. De acuerdo con Excélsior, las águilas del América han mostrado un interés genuino por hacerse de sus servicios para el siguiente torneo.

La lesión de Luis ángel Malagón y la posible salida de Rodolfo Cota abrirían un espacio en la portería azulcrema, lo que llevó a la directiva encabezada por Santiago Baños a poner la mira en el arquero de Juárez.

Los fronterizos no planean dejar ir a su capitán sin una propuesta económica considerable.

El contrato de Jurado con FC Juárez se extiende hasta diciembre de 2027 y no contempla cláusula de rescisión, lo que obliga a cualquier club interesado a negociar directamente con la directiva de los Bravos.

La lesión de Malagón haría que América apueste por Jurado. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

Tanto el salto al fútbol inglés como el posible fichaje por el América representan alternativas de alto impacto para la carrera de Jurado, quien a sus 28 años atraviesa un periodo de madurez y regularidad.

El entorno del jugador mantiene la expectativa ante la posibilidad de que el portero mexicano pueda escribir un nuevo capítulo en el fútbol europeo o convertirse en refuerzo de uno de los equipos más importantes de la Liga MX.