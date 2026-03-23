Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

La Liga MX suspende su calendario de partidos por la Fecha FIFA, periodo en el que la Selección Mexicana afrontará dos duelos determinantes de preparación antes del Mundial 2026 (X@LigaBBVAMX)

La Liga MX suspende su calendario de partidos por la Fecha FIFA, periodo en el que la Selección Mexicana afrontará dos duelos determinantes de preparación antes del Mundial 2026. El conjunto comandado por Javier Aguirre se enfrentará a Portugal el 28 de marzo en lo que será la reapertura del Estadio Banorte y luego jugará contra Bélgica el 31 de marzo en Estados Unidos.

De este modo, la programación para retomar la Liga MX queda establecida una vez que finalicen los compromisos internacionales del Tricolor. Posteriormente, la jornada 13 del Clausura 2026 señalará el regreso de la competencia nacional en una etapa donde cada marcador será clave para definir tanto los puestos en la liguilla como la pelea por el título de goleo.

El calendario oficial incluye fechas en ciudades clave como Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, acercando el trofeo a miles de fanáticos del fútbol. (Cortesía: FIFA)

¿Cuándo regresa la Liga MX tras la fecha FIFA?

El regreso de la Liga MX será el próximo viernes 3 de abril cuando se dispute el partido entre Puebla y Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Estadio Cuauhtémoc I 19:00 horas | viernes 3 de abril | Puebla - FC Juárez

Estadio Victoria I 21:00 horas | viernes 3 de abril | Necaxa - Mazatlán

Estadio Caliente I 21:06 horas | viernes 3 de abril | Xolos - Tigres

Estadio BBVA I 17:00 horas | sábado 4 de abril | Rayados - Atlético de San Luis

Estadio La Corregidora I 17:00 horas | sábado 4 de abril | Querétaro - Toluca

Estadio Nou Camp I 19:00 horas | sábado 4 de abril | León - Atlas

Estadio Cuauhtémoc I 19:00 horas | | sábado 4 de abril | Cruz Azul - Pachuca

Estadio TSM Corona I 21:00 horas | sábado 4 de abril | Santos Laguna - América

Estadio AKRON I 20:07 horas | domingo 5 de abril | Chivas - Pumas

Armando "Hormiga" González besa el escudo de su playera tras anotar uno de los goles con los que Guadalajara ganó a Monterrey en la liga mexicana. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Cómo va el Clausura 2026?

Clubes como Guadalajara, Cruz Azul, Toluca y Tigres concentran la atención en la pelea por los primeros lugares del torneo. Estas escuadras buscarán fortalecer su posición en la parte alta de la tabla y asegurar un lugar dentro de los primeros cuatro en la etapa final.

Por su parte, conjuntos como América, Rayados de Monterrey y Pumas aspiran a volverse protagonistas en la parte crucial del Clausura 2026. Su desempeño en las próximas jornadas será decisivo para determinar si logran meterse de forma directa a la Liguilla.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Mazatlan's Lucas Merolla in action with Club America's Cristian Borja REUTERS/Eloisa Sanchez

En cuanto al campeonato de goleo, la competencia entra en su recta final con Joao Pedro, Armando ‘Hormiga’ González y Paulinho como los principales aspirantes a máximo artillero. Estas figuras permanecen en la disputa por encabezar la lista de anotadores.

Cada encuentro pendiente será determinante, ya que los delanteros cuentan con menos opciones para incrementar su saldo de goles hacia el cierre del certamen. La puja entre los goleadores se mantiene abierta y podría decidirse en las últimas jornadas del torneo.