México Deportes

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

La programación para retomar la Liga MX queda establecida una vez que finalicen los compromisos internacionales del Tricolor

Guardar
La Liga MX suspende su calendario de
La Liga MX suspende su calendario de partidos por la Fecha FIFA, periodo en el que la Selección Mexicana afrontará dos duelos determinantes de preparación antes del Mundial 2026 (X@LigaBBVAMX)

La Liga MX suspende su calendario de partidos por la Fecha FIFA, periodo en el que la Selección Mexicana afrontará dos duelos determinantes de preparación antes del Mundial 2026. El conjunto comandado por Javier Aguirre se enfrentará a Portugal el 28 de marzo en lo que será la reapertura del Estadio Banorte y luego jugará contra Bélgica el 31 de marzo en Estados Unidos.

De este modo, la programación para retomar la Liga MX queda establecida una vez que finalicen los compromisos internacionales del Tricolor. Posteriormente, la jornada 13 del Clausura 2026 señalará el regreso de la competencia nacional en una etapa donde cada marcador será clave para definir tanto los puestos en la liguilla como la pelea por el título de goleo.

El calendario oficial incluye fechas
El calendario oficial incluye fechas en ciudades clave como Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, acercando el trofeo a miles de fanáticos del fútbol. (Cortesía: FIFA)

¿Cuándo regresa la Liga MX tras la fecha FIFA?

El regreso de la Liga MX será el próximo viernes 3 de abril cuando se dispute el partido entre Puebla y Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

  • Estadio Cuauhtémoc I 19:00 horas | viernes 3 de abril | Puebla - FC Juárez
  • Estadio Victoria I 21:00 horas | viernes 3 de abril | Necaxa - Mazatlán
  • Estadio Caliente I 21:06 horas | viernes 3 de abril | Xolos - Tigres
  • Estadio BBVA I 17:00 horas | sábado 4 de abril | Rayados - Atlético de San Luis
  • Estadio La Corregidora I 17:00 horas | sábado 4 de abril | Querétaro - Toluca
  • Estadio Nou Camp I 19:00 horas | sábado 4 de abril | León - Atlas
  • Estadio Cuauhtémoc I 19:00 horas | | sábado 4 de abril | Cruz Azul - Pachuca
  • Estadio TSM Corona I 21:00 horas | sábado 4 de abril | Santos Laguna - América
  • Estadio AKRON I 20:07 horas | domingo 5 de abril | Chivas - Pumas
Armando "Hormiga" González besa el
Armando "Hormiga" González besa el escudo de su playera tras anotar uno de los goles con los que Guadalajara ganó a Monterrey en la liga mexicana. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Cómo va el Clausura 2026?

Clubes como Guadalajara, Cruz Azul, Toluca y Tigres concentran la atención en la pelea por los primeros lugares del torneo. Estas escuadras buscarán fortalecer su posición en la parte alta de la tabla y asegurar un lugar dentro de los primeros cuatro en la etapa final.

Por su parte, conjuntos como América, Rayados de Monterrey y Pumas aspiran a volverse protagonistas en la parte crucial del Clausura 2026. Su desempeño en las próximas jornadas será decisivo para determinar si logran meterse de forma directa a la Liguilla.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Mazatlan's Lucas Merolla in action with Club America's Cristian Borja REUTERS/Eloisa Sanchez

En cuanto al campeonato de goleo, la competencia entra en su recta final con Joao Pedro, Armando ‘Hormiga’ González y Paulinho como los principales aspirantes a máximo artillero. Estas figuras permanecen en la disputa por encabezar la lista de anotadores.

Cada encuentro pendiente será determinante, ya que los delanteros cuentan con menos opciones para incrementar su saldo de goles hacia el cierre del certamen. La puja entre los goleadores se mantiene abierta y podría decidirse en las últimas jornadas del torneo.

Temas Relacionados

Clausura 2026Liga MXFecha FIFALiga BBVASelección MexicanaJornada número 13mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

Los amistosos de marzo permitirán a Uruguay ajustar táctica y evaluar a sus elementos

Uruguay convoca a sus figuras

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

El estratega destacó que tener puros futbolistas nacionales no lo coloca en desventaja, ya que cuenta con un grupo capaz y con deseos de obtener un campeonato

“Veo como una bendición jugar

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Paulinho queda rezagado mientras Chivas se consolida como el equipo más goleador del torneo

Así va la tabla de

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”

The King aseguró que Bud Crawford no ha peleado con “nadie”

Ryan García explota contra Terence

¿Es Canelo Álvarez? Finito López revela quién ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos

El ex campeón afirmó que no se considera el mexicano más destacado en la historia del boxeo

¿Es Canelo Álvarez? Finito López
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Chiquis encuentra esperanza en la

Chiquis encuentra esperanza en la historia de Anahí tras no poderse convertir en mamá:“Tengo fe, sí se puede”

Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

El live action de Moana ya tiene fecha de estreno en México y revela a La Roca como Maui

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a CDMX y anuncian una gira que abarca diversas ciudades del país

Gabriel Soto responde si pelearía contra Poncho de Nigris tras el reto de enfrentar a alguien más famoso: “A nadie le tenemos miedo”

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”

¿Es Canelo Álvarez? Finito López revela quién ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos