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Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda se disputarán el último pase y el derecho a medirse ante la Selección Mexicana en el Estadio Banorte en la tercera fecha de grupos del Mundial 2026

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La Selección Mexicana ya espera
La Selección Mexicana ya espera a su tercer rival del Mundial. (REUTERS/Aris Martinez)

La expectativa por el tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026 tiene una fecha concreta.

La selección nacional enfrentará en su tercer partido de la primera ronda al equipo proveniente del repechaje europeo, cuya resolución se confirmará tras disputarse los encuentros de repesca de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).

Cuándo se conocerá al último miembro del grupo de México

México conocerá a su tercer rival del Mundial 2026 el 31 de marzo, tras concluir el repechaje europeo.

La FIFA oficializó en su calendario que el proceso de repechaje de la UEFA se llevará a cabo en la última semana de marzo de 2026.

En esa etapa, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda competirán por el último cupo europeo para la Copa del Mundo 2026.

El equipo ganador se integrará al grupo de México, donde ya se encuentran definidos los otros dos rivales directos.

Dinamarca podría enfrentarse a México.
Dinamarca podría enfrentarse a México. REUTERS

Hasta esa fecha, la Selección Mexicana debe esperar para conocer al conjunto que enfrentará en la tercera jornada de la fase de grupos, en el renovado recinto conocido como Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Este estadio tendrá un papel relevante en el certamen, albergando partidos clave del torneo, y que para la justa mundialista llevará por nombre Estadio Ciudad de México.

México suma 17 participaciones en Copas del Mundo y se convertirá en el primer país en recibir el evento global en tres ocasiones.

El equipo nacional ha disputado 60 encuentros, con un balance de 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas, y una diferencia de goles de 62 a favor y 101 en contra.

Estos antecedentes configuran el escenario en el que el próximo rival europeo llegará para enfrentar a la selección local en el cierre de la fase de grupos.

Un trabajador de la construcción
Un trabajador de la construcción señala hacia el Estadio Azteca en su fase final de remodelación, preparando su reapertura después de dos años de intensas obras en México. (REUTERS/Luis Cortes)

La definición del repechaje europeo es un proceso competitivo al que acceden equipos que no aseguraron su clasificación directa.

Cada equipo disputará una semifinal y, posteriormente, una final, cuyo ganador obtendrá el derecho a participar en el Mundial 2026.

El sorteo de la FIFA estableció que el grupo de México quedará completo únicamente después de este desenlace.

En la historia reciente, los terceros partidos de fase de grupos han sido determinantes para México.

El anuncio de la fecha del rival que saldrá del repechaje europeo, 31 de marzo de 2026, marca el momento en que la Selección Mexicana y su afición sabrán con certeza cuál será el equipo que complete su grupo en la Copa del Mundo 2026, abriendo el último capítulo previo al debut en casa.

Hasta ese momento, el equipo nacional y su afición mantendrán la expectativa sobre el adversario que completará el grupo, un factor que podría influir en la preparación y estrategia rumbo al partido decisivo en el Estadio Ciudad de México.

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