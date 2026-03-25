México vs Portugal será transmitido en el Zócalo de la CDMX gratis: lo que debes saber para ver el juego del Tri

El partido México vs Portugal será transmitido en pantallas gigantes en el Zócalo CDMX (REUTERS/Aris Martínez)

La Selección Mexicana se prepara para protagonizar uno de los partidos amistosos que más ilusiona a la afición rumbo al Mundial 2026, el Tri se enfrentará a Portugal el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del renovado Estadio Azteca. Desde que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el juego se creó gran expectativa, por lo que los boletos se agotaron rápidamente.

Sin embargo, como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para promover las actividades mundialistas para todo tipo de público, el juego del Tri será transmitido en pantallas gigantes en el Zócalo Capitalino. La Plaza de la Constitución se convertirá en una extensión del Estadio Banorte.

A través de conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, junto con Argel Gómez Concheiro, subsecrerario de grandes festivales comunitarios de la CDMX, anunciaron detalles de este evento de acceso gratuito.

México vs Portugal será transmitido en el Zócalo CDMX

Árgel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, informó que el partido entre la Selección Mexicana y la de Portugal se transmitirá en vivo en una mega pantalla de 25 por 14 metros, los accesos al evento serán gratuitos, por lo que invitaron a la población a disfrutar de este evento.

El México vs Portugal será transmitido en el Zócalo CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

El subsecretario confirmó que la jefa de gobierno estará presente durante la proyección del encuentro, por lo que no acudirá a la reapertura del Estadio Ciudad de México, verá el juego desde el centro capitalino junto a los cientos de aficionados que se den cita.

La transmisión empezará en punto de las 19:00 horas, por lo que desde horas antes del partido los accesos al Zócalo estarán abiertos. Ante la previsión de una elevada afluencia en la Plaza de la Constitución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México comunicó que desplegará un operativo especial compuesto por 2 mil 855 elementos de la Policía Bancaria Industrial, la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Control de Tránsito y otras agrupaciones.

Clara Brugada aseguró que verá el México vs Portugal desde el Zócalo ( Foto: X/@ClaraBrugadaM)

La dependencia señaló que el objetivo es garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes al evento. Cabe recordar que el Zócalo será el punto central del FIFA Fan Festival CDMX y, a partir del inicio de Mundial 2026, acogerá la transmisión de todos los partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La afición que asista el próximo sábado 28 de marzo al evento programado en el Estadio Banorte deberá considerar una serie de restricciones inéditas de acceso vehicular y estacionamiento implementadas por las autoridades de la Ciudad de México. El nuevo operativo busca controlar la movilidad y garantizar la seguridad en una fecha de alta concentración de público.