México Deportes

México vs Portugal será transmitido en el Zócalo de la CDMX gratis: lo que debes saber para ver el juego del Tri

Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX, invitó a los aficionados sin boleto para el Estadio Banorte a acudir a la plancha del Zócalo

Guardar
El partido México vs Portugal
El partido México vs Portugal será transmitido en pantallas gigantes en el Zócalo CDMX (REUTERS/Aris Martínez)

La Selección Mexicana se prepara para protagonizar uno de los partidos amistosos que más ilusiona a la afición rumbo al Mundial 2026, el Tri se enfrentará a Portugal el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del renovado Estadio Azteca. Desde que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el juego se creó gran expectativa, por lo que los boletos se agotaron rápidamente.

Sin embargo, como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para promover las actividades mundialistas para todo tipo de público, el juego del Tri será transmitido en pantallas gigantes en el Zócalo Capitalino. La Plaza de la Constitución se convertirá en una extensión del Estadio Banorte.

A través de conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, junto con Argel Gómez Concheiro, subsecrerario de grandes festivales comunitarios de la CDMX, anunciaron detalles de este evento de acceso gratuito.

México vs Portugal será transmitido en el Zócalo CDMX

Árgel Gómez, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, informó que el partido entre la Selección Mexicana y la de Portugal se transmitirá en vivo en una mega pantalla de 25 por 14 metros, los accesos al evento serán gratuitos, por lo que invitaron a la población a disfrutar de este evento.

El México vs Portugal será
El México vs Portugal será transmitido en el Zócalo CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

El subsecretario confirmó que la jefa de gobierno estará presente durante la proyección del encuentro, por lo que no acudirá a la reapertura del Estadio Ciudad de México, verá el juego desde el centro capitalino junto a los cientos de aficionados que se den cita.

La transmisión empezará en punto de las 19:00 horas, por lo que desde horas antes del partido los accesos al Zócalo estarán abiertos. Ante la previsión de una elevada afluencia en la Plaza de la Constitución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México comunicó que desplegará un operativo especial compuesto por 2 mil 855 elementos de la Policía Bancaria Industrial, la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Control de Tránsito y otras agrupaciones.

Clara Brugada aseguró que verá
Clara Brugada aseguró que verá el México vs Portugal desde el Zócalo ( Foto: X/@ClaraBrugadaM)

La dependencia señaló que el objetivo es garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes al evento. Cabe recordar que el Zócalo será el punto central del FIFA Fan Festival CDMX y, a partir del inicio de Mundial 2026, acogerá la transmisión de todos los partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La afición que asista el próximo sábado 28 de marzo al evento programado en el Estadio Banorte deberá considerar una serie de restricciones inéditas de acceso vehicular y estacionamiento implementadas por las autoridades de la Ciudad de México. El nuevo operativo busca controlar la movilidad y garantizar la seguridad en una fecha de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMéxico vs PortugalZócaloCDMXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda se disputarán el último pase y el derecho a medirse ante la Selección Mexicana en el Estadio Banorte en la tercera fecha de grupos del Mundial 2026

Mundial 2026: esta es la

Es oficial: Atlante será local en el Estadio Ciudad de México

Los Potros de Hierro regresarán al Coloso de Santa Úrsula, compartiendo el emblemático recinto con América y Cruz Azul tras su reapertura el 28 de marzo

Es oficial: Atlante será local

Cuál sería la sanción para el jugador de Puebla que agredió a árbitro

El futbolista de Puebla empujó en dos ocasiones al cuarto árbitro durante el partido contra Santos Laguna, lo que podría derivar en una suspensión de varios partidos según el reglamento de la Liga MX

Cuál sería la sanción para

Esto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México: revelan lista de precios para la reinauguración

El listado de tarifas, difundido antes del partido México vs Portugal, ha provocado reacciones debido al elevado costo de los productos

Esto costarán los alimentos y

David Faitelson propone lista de técnicos para Rayados de Monterrey

Ante la ausencia de un director técnico en el conjunto regiomontano, el analista deportivo sugirió una lista de perfiles que podrían encajar en Rayados

David Faitelson propone lista de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan en EEUU a miembro

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Dos detenidos y más de 17 mil litros de precursores químicos asegurados en retén de la carretera Morelia–Salamanca

Finaliza prórroga para Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en el proceso en contra del presunto líder de La Barredora

Con fusil y ropa negra: así presumió el adolescente en redes el arma con la que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla femenil hoy 24 de marzo

“Antes de ti habemos muchas”: Lupita Jones y Andrea Meza reaccionan a las declaraciones de Fátima Bosch sobre Miss Universo

Adrián Marcelo acepta boxear contra Poncho de Nigris bajo esta millonaria condición y la presencia de Julio César Chávez

La serie de Harry potter está cerca: cuándo y a qué hora podría estrenarse el primer teaser trailer en México

Peso Pluma le manda mensaje a Kenia Os: “Extraño a mi mujer”

DEPORTES

Mundial 2026: esta es la

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

Es oficial: Atlante será local en el Estadio Ciudad de México

Cuál sería la sanción para el jugador de Puebla que agredió a árbitro

Esto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México: revelan lista de precios para la reinauguración

David Faitelson propone lista de técnicos para Rayados de Monterrey