México Deportes

¿Buscas un boleto para los partidos del Mundial 2026? La SSPC explica cómo no caer en fraudes

Locales y visitantes están expuestos ante engaños y extorsiones para poder adquirir entradas para uno de los eventos más importantes del deporte

Guardar
Debido a la alta demanda
Debido a la alta demanda de los boletos, existe una gran probabilidad de actos ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nos encontramos a menos de tres mes de que se dé el silbatazo inicial del evento de futbol más grande de selecciones. Ante ello, las expertos en ciberseguridad de la SSPC han emitido una alerta sobre fraudes digitales asociados con la venta de paquetes turísticos, boletos y hospedaje para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en la demanda para emplear tácticas más sofisticadas, como replicar portales oficiales y ofrecer supuestos paquetes “todo incluido”.

Una persona afectada consulta en
Una persona afectada consulta en su laptop noticias sobre la alerta de fraudes digitales en la venta de boletos para el Mundial 2026, con tarjetas de crédito esparcidas en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de fraude en torno al Mundial 2026

Los riesgos de fraudes digitales vinculados al Mundial 2026 incluyen sitios web falsificados que simulan ser agencias autorizadas, suplantación de asesores de viaje y solicitudes de pagos urgentes, incluso mediante criptomonedas. Para prevenir estos engaños, las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente páginas reconocidas, no compartir información bancaria y evitar cualquier transacción fuera de los canales oficiales.

Las autoridades han detectado sitios web clonados que imitan la imagen de agencias de viaje y portales relacionados con el Mundial 2026. Esta práctica genera una falsa sensación de seguridad en supuestos paquetes integrales.

También proliferan perfiles ficticios en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estos se hacen pasar por representantes de agencias internacionales y ofrecen cotizaciones respaldadas por contratos y folios aparentemente legales.

En diversos casos, los delincuentes solicitan pagos inmediatos con el pretexto de asegurar lugares y beneficios exclusivos. Emplean métodos como las criptomonedas para dificultar el rastreo del dinero e insisten en no realizar transferencias a cuentas personales ni en efectivo.

Las fases para poder adquirir
Las fases para poder adquirir las entradas se dan a conocer en sitios oficiales, por lo que es importante revisar detalladamente en dónde comprarás tus boletos. (IG Estadio Banorte)

Consejos y canales de ayuda para evitar fraudes digitales

Las entidades oficiales recomiendan comprar boletos y paquetes turísticos únicamente a través del sitio oficial: www.fifa.com/tickets. Es importante verificar que las páginas de hospedaje posean un dominio legítimo y certificado de seguridad, además de desconfiar de ofertas con precios extraordinariamente bajos o pagos urgentes.

Otras recomendaciones incluyen no transferir dinero a cuentas personales ni realizar pagos en efectivo o mediante criptomonedas. Se debe evitar compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación con terceros.

Ante páginas sospechosas, intentos de estafa o cargos indebidos, la ciudadanía debe presentar denuncias ante las autoridades. Pueden consultar la “Ciberguía” en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es o acceder a los canales de atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Las autoridades reiteran la importancia de proteger los datos personales y fomentar prácticas de navegación seguras. Así buscan garantizar que participar en el Mundial 2026 no suponga riesgos económicos ni problemas de ciberseguridad.

Con estas acciones se impulsa una cultura de prevención digital y se protege el patrimonio de la ciudadanía para que la experiencia del Mundial se desarrolle con seguridad y confianza.

Temas Relacionados

Mundial 2026CiberseguridadFraudes DigitalesCriptomonedasCopa del Mundomexico-deportes

Más Noticias

El Satánico dice adiós a la lucha libre con triunfo y Hechicero destrona a Castagnoli para ganar el título Mundial Pesado del CMLL

La Arena México vivió una jornada llena de emociones, títulos y despedidas memorables en el evento Homenaje a Dos Leyendas 2026

El Satánico dice adiós a

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

El atleta mexicano superó su mejor registro previo durante la competencia

Erick Portillo gana plata histórica

Arsenal vs Manchester City EN VIVO: dónde ver en México la Final de la Carabao Cup

Wembley será el escenario donde se definirá al campeón

Arsenal vs Manchester City EN

Cruz Azul empata con Mazatlán y cede el liderato; así se mueve la tabla tras el arranque de la Jornada 12

La diferencia de goles se convierte en el factor que marca la posición entre los primeros lugares

Cruz Azul empata con Mazatlán

Rodolfo Cota evita compararse con Keylor Navas previo al Clásico Capitalino: esto fue lo que dijo

También consideró que el rendimiento reciente del portero universitario respalda la decisión del club de extender su vínculo en la Liga MX

Rodolfo Cota evita compararse con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mónica Zambada, hija de “El

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

ENTRETENIMIENTO

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Exdirectora de Miss Universo México vende sus vestidos de novia por Facebook y el precio nadie lo vio venir

Claudia Álvarez desafía las reglas con un vestido transparente en Fashion Week de Madrid: “Muy emocionada”

Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

DEPORTES

El Satánico dice adiós a

El Satánico dice adiós a la lucha libre con triunfo y Hechicero destrona a Castagnoli para ganar el título Mundial Pesado del CMLL

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

Arsenal vs Manchester City EN VIVO: dónde ver en México la Final de la Carabao Cup

Cruz Azul empata con Mazatlán y cede el liderato; así se mueve la tabla tras el arranque de la Jornada 12

Rodolfo Cota evita compararse con Keylor Navas previo al Clásico Capitalino: esto fue lo que dijo