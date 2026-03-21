¿Buscas un boleto para los partidos del Mundial 2026? La SSPC explica cómo no caer en fraudes

Debido a la alta demanda de los boletos, existe una gran probabilidad de actos ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nos encontramos a menos de tres mes de que se dé el silbatazo inicial del evento de futbol más grande de selecciones. Ante ello, las expertos en ciberseguridad de la SSPC han emitido una alerta sobre fraudes digitales asociados con la venta de paquetes turísticos, boletos y hospedaje para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en la demanda para emplear tácticas más sofisticadas, como replicar portales oficiales y ofrecer supuestos paquetes “todo incluido”.

Una persona afectada consulta en su laptop noticias sobre la alerta de fraudes digitales en la venta de boletos para el Mundial 2026, con tarjetas de crédito esparcidas en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de fraude en torno al Mundial 2026

Los riesgos de fraudes digitales vinculados al Mundial 2026 incluyen sitios web falsificados que simulan ser agencias autorizadas, suplantación de asesores de viaje y solicitudes de pagos urgentes, incluso mediante criptomonedas. Para prevenir estos engaños, las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente páginas reconocidas, no compartir información bancaria y evitar cualquier transacción fuera de los canales oficiales.

Las autoridades han detectado sitios web clonados que imitan la imagen de agencias de viaje y portales relacionados con el Mundial 2026. Esta práctica genera una falsa sensación de seguridad en supuestos paquetes integrales.

También proliferan perfiles ficticios en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estos se hacen pasar por representantes de agencias internacionales y ofrecen cotizaciones respaldadas por contratos y folios aparentemente legales.

En diversos casos, los delincuentes solicitan pagos inmediatos con el pretexto de asegurar lugares y beneficios exclusivos. Emplean métodos como las criptomonedas para dificultar el rastreo del dinero e insisten en no realizar transferencias a cuentas personales ni en efectivo.

Las fases para poder adquirir las entradas se dan a conocer en sitios oficiales, por lo que es importante revisar detalladamente en dónde comprarás tus boletos. (IG Estadio Banorte)

Consejos y canales de ayuda para evitar fraudes digitales

Las entidades oficiales recomiendan comprar boletos y paquetes turísticos únicamente a través del sitio oficial: www.fifa.com/tickets. Es importante verificar que las páginas de hospedaje posean un dominio legítimo y certificado de seguridad, además de desconfiar de ofertas con precios extraordinariamente bajos o pagos urgentes.

Otras recomendaciones incluyen no transferir dinero a cuentas personales ni realizar pagos en efectivo o mediante criptomonedas. Se debe evitar compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación con terceros.

Ante páginas sospechosas, intentos de estafa o cargos indebidos, la ciudadanía debe presentar denuncias ante las autoridades. Pueden consultar la “Ciberguía” en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es o acceder a los canales de atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Las autoridades reiteran la importancia de proteger los datos personales y fomentar prácticas de navegación seguras. Así buscan garantizar que participar en el Mundial 2026 no suponga riesgos económicos ni problemas de ciberseguridad.

Con estas acciones se impulsa una cultura de prevención digital y se protege el patrimonio de la ciudadanía para que la experiencia del Mundial se desarrolle con seguridad y confianza.